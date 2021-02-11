Здравоохранение

Для самых маленьких пациентов 

11.02.2021
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Новое медицинское оборудование получил Перинатальный центр Семея.  

При поддержке фонда «Аяла» здесь установлен аппарат терапевтической гипотермии, который позволяет провести контролируемую гипотермию новорождённым детям, родившимся с признаками гипоксии и гипоксически-ишемической энцефалопатии. Этот аппарат, по словам медиков, помогает сохранить жизнь и здоровье новорожденным малышам. 

Стоит отметить, отделение реанимации рассчитано на 12 коек. Здесь принимают детей не только из Семея, но и из близлежащих районов.  

– Зачастую, когда дети поступали к нам, мы проводили им неконтролируемую гипотермию с помощью охлаждающих пакетов. Данный метод не всегда является хорошим и приемлемым методом лечения. На сегодняшний день, как показывает мировая практика, предпочтительным является лечение как раз при помощи аппарата терапевтической гипотермии, – рассказала сотрудник отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых Перинатального центра Семея Елена Гейнц. 

Оборудование уже используется врачами для лечения новорождённых. Так, благодаря новому аппарату удалось сохранить жизнь новорождённому мальчику. 

– Мой ребёнок лежал в отделении реанимации три дня в этом аппарате. Благодаря этому мой сын жив, здоров и сейчас рядом со мной. Ребёнка мы назвали Амангельды, – поделилась Акерке Канатбеккызы. 

В перинатальном центре также установлен аппарат электроэнцефалографии. Как пояснили медики, он нужен для того, чтобы определить, есть ли у ребенка судороги. 

– К сожалению, судороги не всегда можно увидеть невооружённым взглядом. Для этих целей есть специальное оборудование. Оно помогает нам зарегистрировать и провести лечение или коррекцию, – пояснила Елена Гейнц. 

Флора Левина 

Фото автора 

Семей 

11.02.2021
30

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