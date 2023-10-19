Для пользы дела

Врачи региона повышают свою квалификацию за рубежом. Недавно двенадцать специалистов прошли обучение в ведущей клинике Турции.

В Восточно-Казахстанской области успешно реализуется программа обучения медицинских кадров в лучших зарубежных медцентрах. Такая практика приносит положительные результаты – изучив мировой опыт в диагностике, лечении различных заболеваний и реабилитации, врачи применяют его на местах.

На обучение в один из самых крупных частных медицинских центров в Турции Medipol были направлены двенадцать специалистов не только из клиник Усть-Каменогорска, но и из районных больниц. Во время стажировки они осваивали передовой опыт по диагностике и лечению различных патологий. Причём не только в теории, но и на практике – ассистировали коллегам на операциях.

– По договорённости акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева с Генеральным консулом Казахстана в Стамбуле Аманкулом Нуриддином наши специалисты прошли двухнедельную стажировку на базе клиники Medipol и получили сертификаты, – рассказала заместитель руководителя Управления здравоохранения ВКО Шолпан Макашева. – Радует, что наряду с такими специалистами, как реаниматологи, травматологи, хирурги, акушеры-гинекологи, также повысили квалификацию специалисты первичного звена – педиатры и врачи общей практики. В этот раз на стажировку отправились врачи из Усть-Каменогорска, Риддера, Глубоковского, Шемонаихинского, Тарбагатайского и Уланского районов. Всего в этом году обучение в ведущих клиниках Латвии, Израиля, Германии и РФ прошли 27 специалистов по таким направлениям, как гематология, онкология, охрана материнства и детства, анестезиология, реаниматология и нейрохирургия.

По словам медиков, за время стажировки они многому научились. Это бесценный опыт, который будет применяться при диагностике, лечении и реабилитации жителей нашего региона.

– Для нас очень важна была практика, – поделился заведующий травматологическим отделением Риддерской городской больницы Константин Фоминых. – Когда куратор пригласил меня ассистировать, был удивлён и в то же время почувствовал гордость. Работать вместе с такими профессионалами в сфере медицины – почётно. Посмотрел, как коллеги выполняют операции по моему профилю. Многие методики, которые изучил там, буду внедрять в нашей больнице. Это вполне реально.

– Получили много полезной информации, которая пригодится в деятельности, – добавил врач-педиатр Меновновской врачебной амбулатории Асхат Джаксылыков. – Ознакомились с методами работы, посещали операции. Коллеги охотно делились своим опытом.

Отметим, что повышение квалификации медицинских кадров в лучших мировых клиниках – это одна из мер, направленных на развитие сферы здравоохранения Восточно-Казахстанской области. В регионе также уделяется особое внимание вопросам снижения материнской и младенческой смертности и повышения уровня медицины в сельской местности.

В решении первого вопроса поможет запуск на полную мощность лаборатории неинвазивного пренатального тестирования Vanadis Perkin Elmer. Система значительно упрощает процедуру выявления патологий развития плода, определяя риски с точностью до 99 процентов.

На улучшение медицинской инфраструктуры в районах направлена модернизация сельского здравоохранения. В её рамках в регионе построят 36 объектов первичной медико-санитарной помощи. Благодаря этому жители смогут получать необходимую медицинскую помощь, не выезжая в районные центры и город. Это позволит получать медуслуги своевременно, что крайне важно при инфарктах, инсультах, различных травмах.

Кроме того, по поручению акима области на 2024–2027 годы разрабатывается проект развития передовой технологичной медицинской помощи по основным направлениям: онкология, кардиохирургия, нейрохирургия, травматология и защита материнства и детства. Сюда же входит оснащение медицинским оборудованием и обучение специалистов по этим направлениям.

Александра Исаева