Династия Биляловых

Для восточноказахстанца из династии военных Токена Билялова этот год особенный. Он, как и другие ветераны, отмечает 76-ю годовщину Великой Победы, а также 60-летие со дня первого полёта человека в космос.

Председатель Восточно-Казахстанского областного филиала РОО «Ветераны Вооружённых Сил», почётный ветеран ВС РК подполковник в отставке Токен Билялов известен в регионе не только достижениями в области военно-патриотического воспитания молодёжи, но и как член большой династии военных.

Его отец – гвардии младший лейтенант Жунус Билялов – кавалер ордена Отечественной войны и Красной Звезды, медалей «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Георгий Жуков» и других наград. На фронт ушёл 18 января 1942 года. Проходил службу стрелком, в 1943 году был назначен командиром пулемётного расчёта. Воевал на Юго-Западном, Прибалтийском, Белорусском фронтах. Вернувшись с фронта, Жунус Билялов продолжил трудиться учителем истории и географии, воспитал несколько поколений казахстанских патриотов. Вырастил восьмерых детей, многие из которых стали военными. Ушёл из жизни в 2002 году.

– Отец рассказывал о своём первом бое, – поделился Токен Билялов. – Полк шёл маршем по сталинградской земле. Шли там, где прорвали оборону фашистов. Тогда отец впервые по-настоящему увидел лицо войны и проклял её, когда встречал сожжённые дотла деревушки, вместо домов чёрные торчащие трубы, которые словно что-то беззвучно кричали, призывали отомстить за униженных. Захватив в ночном бою линию обороны гитлеровцев на крутом берегу реки, воины укрепились в траншеях. Пулемётное отделение, первым номером которого был Жунус Билялов, там же заняло свою позицию. Командиром отделения был боевой, смелый сержант Бобров. Впоследствии ему за переправу через реку Березину было присвоено звание Героя СССР.

Символично, что продолжателем династии военных стал не только сын Токен Билялов, но и правнук Ануарбек Дауренбеков, который окончил кадетскую школу «Жас Ұлан», а сейчас учится в военном училище.

– Мы росли в послевоенные годы под впечатлением от подвигов наших отцов и дедов, – вспоминает Токен Билялов. – Все мальчишки хотели стать героями! Хотя я был родом из маленького посёлка Кызыл Кету в Кокчетавской, а ныне Северо-Казахстанской области, после окончания школы пошёл служить в армию. После срочной службы поступил в Рижское высшее военное командное училище в Латвии.

С первых дней он приступил к службе механиком на космодроме Байконур. Через год был избран секретарём комсомольской организации. Службу проходил во время старта Юрия Гагарина. Был секретарём комитета комсомольской организации, затем заместителем командира роты по воспитательной работе, инструктором политотдела. Позже стал начальником наземно-воздушной поисковой группы, в задачи которой входило после запуска космического корабля заниматься поиском второй ступени ракеты. Часто встречался со многими известными космонавтами, в том числе иностранными.

В период с 1972 по 1982 год видел практически всех покорителей космоса. Особенно памятным стал совместный с американцами запуск международного космического корабля «Союз-Аполлон» 15 июля 1975 года, в котором Токен Билялов принимал непосредственное участие. Многое в его работе было засекречено, но сейчас, когда гриф секретности снят, он вспоминает те годы и понимает, что все они делали что-то очень важное для космической эры человечества в целом.

Затем нашего героя перевели на работу в другие части Байконура. С 1983 года были организованы космические войска. До этого они относились к ракетным войскам стратегического назначения.

Судьба моего собеседника сложилась так, что он оказался в Усть-Каменогорске, где служил на так называемой третьей базе падения, затем некоторое время – в Барнауле, в измерительном пункте.

В девяностые годы по выслуге лет уволился в запас и вступил в ряды ветеранской организации. В 2013 году Токена Билялова избрали председателем областного Совета ветеранов Вооружённых Сил.

За многолетнюю службу Токен Билялов удостоен множества наград, в том числе «50 лет полёта Гагарина», «60 и 65 лет Байконуру», «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», а также ведомственных медалей, в том числе «Ел қорғаны» первой степени от имени Министерства обороны Республики Казахстан.

– Меня всегда поддерживали близкие, – признаётся ветеран. – Жена Асия – инженер-строитель по профессии, работала на стройке в системе среднего машиностроения. Дочь Мира с семьей живёт в Шымкенте, работает в Управлении по делам обороны. Вторая дочь – Жанна, с семьей проживает в Нур-Султане. Она архитектор-дизайнер. У меня два внука и внучка. Желаю молодёжи помнить подвиги наших предков в Великой Отечественной войне. Мирное небо над головой – это их заслуга, поэтому вечная память героям!

Ева Ким

Фото из архива героя