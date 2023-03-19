«Дикий», но симпатичный

Говорят, что жизнь – театр. Но для кого-то театр и есть жизнь. Молодая, шумная, свежая и непредсказуемая. Точь-в-точь как в новом камерном театре «Дикий КОТс».

Какие эксперименты ставят актёры и за что жители областного центра ругают создателей удивительной сценической площадки, рассказывает художественный руководитель и идейный вдохновитель постановок Роман Степенский.

Дух авантюризма

Некоторое время назад в областном центре с интересом заговорили о новом театре. Мало кто знал, где он находится и что в нём играют, но запоминающееся название передавалось из уст в уста. Откуда же взялся этот интригующий «Дикий КОТс»?

– Идея открыть свой театр появилась лет восемь назад, когда я вернулся из Москвы, – рассказал руководитель театра.

Роман Степенский начал свой сценический путь в далёком 1996 году в областном театре драмы имени Джамбула. А спустя четыре года работы на 15 лет уехал в столицу России – учиться и строить карьеру актёра театра и кино. Между прочим, на счету Романа свыше 60 фильмов, в том числе значимые роли в таких нашумевших картинах, как «Викинг», «Слуга государев», «Записки тайной канцелярии», «Путь Абая».

– И вот как-то я пришёл в ресторан к своему другу детства Асхату Даниярову, – объясняет Роман. – Он провёл меня в подвальное помещение, где располагалась бильярдная. На тот момент там кроме кафельного пола, пары диванов и голых стен ничего не было. В то время нам пришло в голову устроить в этом зале студию актёрского мастерства.

Асхат Данияров, как говорит Роман Степенский, человек быстрого, гибкого склада ума, в короткие сроки помог придумать интерьерное решение для будущей студии, где позже начались занятия для всех, кого влечёт сценическая романтика.

– Первым делом купили специальные цветные коврики, на которых можно проводить упражнения для пластики и просто дурачиться, – с улыбкой говорит руководитель театра. – Создавали таким образом настроение.

И дело пошло. Спустя некоторое время, вдохновлённые успехом студии, организаторы взялись за воплощение идеи камерного театра.

– Начали с подготовки зрительного зала, – вспоминает Роман. – Бывшая барная стойка превратилась в техническую, там расположили пульт. За малым партером и у сцены – гримёрки и чулан для декораций. И вот второго декабря 2022 года мы открылись уже как полноценный театр под названием «Дикий КОТс». Дикий – потому что свободный, независимый, непредсказуемый, но безумно обаятельный, КОТс означает камерный открытый театр-студия.

А открытый, потому что «Дикий КОТс»-авантюрист великодушно открыт для общения и рад сотрудничеству с молодыми талантами, желающими воплотить свои задумки, как, например, концерты-квартирники, стенд-ап и другие творческие вечера.

Приходите на нас посмотреть!

Вначале в зрительном зале было 76 мест, сейчас – 95.

– С креслами для зрителей нам помог кинотеатр «Юбилейный». Спасибо большое директору Мунире Шигаповне Ягудиной, – отмечает Роман Степенский.

Сцена, устроенная в форме сектора, так близко от зрителя, что почти рукой можно дотянуться до актёров. А самым маленьким поклонникам театрального творчества гостеприимный «Дикий КОТс» и вовсе предлагает рассаживаться у самой сцены на тех самых цветных ковриках в обнимку с мягкими игрушками. Оказалось, такой приём применили не случайно.

– Поскольку «Дикий КОТс» для нас стал своего рода площадкой для экспериментов, то мы позволили себе смелость ставить такие спектакли, в которых могут принять участие зрители, – говорит Роман. – Публика оказывается внутри театрального действия и становится с артистами одним целым. Они разговаривают, общаются, играют. Это настолько сближает людей, что создаётся неповторимая атмосфера.

Кроме того, по словам Романа, небольшой зал обладает прекрасной акустикой, позволяя актёрам избежать нарочито повышенного тона.

– Это большой плюс, ведь актёры играют более естественно, и зрители это сразу чувствуют, – подчёркивает руководитель театра. – Даже шёпот со сцены слышно в зрительном зале.

Сейчас в театре идут четыре постановки. Семейные спектакли, которые приходятся по душе и взрослым, и детям. Премьерной стала постановка с символичным названием «Приходите на нас посмотреть» по пьесе Надежды Птушкиной. Ещё – музыкальная детская постановка «Кикишкина кругосветка, или Где ты самый-самый?» и свадебный спектакль «И обменялись кольцами на счастье» нетривиального формата караоке, как в фильме «Самый лучший день». А визитной карточкой стала сказка по мотивам рассказа Редьярда Киплинга

«Дикий кот».

В скором времени ещё два спектакля обещают удивить любителей театрального искусства. Роман Степенский, приподняв завесу тайны, поделился, что один из них готовится совместно с Дмитрием Емельяновым (сюжет навеян книгой Дарио Фо «Свободная пара»). Весь зал, включая зрителей, собираются превратить в настоящую съёмочную площадку с киноаппаратурой, режиссёром, постановщиком, гримёрами и другими участниками кинопроцесса.

– Я люблю душевные, трогательные истории, – признаётся руководитель театра. – Люблю наших благодарных зрителей, которые проникаются к нам, а мы к ним в ответ.

Труппу энергичный режиссёр набрал из своих же коллег, друзей и учеников. Всего 12 человек. Среди них Галина Мамаева, Екатерина Емельянова, Юрий Савин, Ирина Красикова, Тамара Коблова, Фарид Исмаилов, Вера Правдина, Вадим Ястребов. А также супруга Романа Надежда Степенская (Городюк), написавшая песни для детского спектакля и преподающая вокал актёрам студии, что в очередной раз подтверждает – «Дикий КОТс» настоящий семьянин и всех вокруг объединяет в тёплую компанию.

На месте не сидится

В первые же недели после открытия «Дикий КОТс» собирал полный зал восторженных зрителей. Однако не обошлось и без тех, кто ругал создателей театра.

– Журят нас люди, что мало кто знает о появлении нашего театра, – смеётся Роман. – Но мы надеемся, что скоро слава пойдёт впереди.

Примечательно, что «Дикий КОТс», несмотря на свою молодость, уже давно расписал гастрольный план.

– Мы уже ездили в Бакырчик, в начале марта побывали в Усть-Таловке. Сейчас наметили поездку в Серебрянск, – перечисляет художественный руководитель. – Потом планируем выступить в Шемонаихе и Риддере. Также в Согре мы договорились с руководством ТМК, Домом культуры и в апреле покажем там спектакли.

Лилия Дроздова

Фото из архива театра «Дикий КОТс»