«Дикий» отдых

Проверки рекреационных зон на наличие несанкционированных свалок проводят экологи Восточного Казахстана.

На прошлой неделе Департаментом экологии по ВКО был организован рейд по береговой линии Бухтарминского водохранилища, включая благоустроенные и неблагоустроенные места отдыха.

– В ходе рейда выявлен ряд несанкционированных свалок. По итогам работы местной исполнительной власти даны рекомендации о необходимости их ликвидации, а также сотрудникам правоохранительных органов – об ужесточении контроля по недопущению образования свалок, – рассказал заместитель руководителя Департамента экологии по ВКО

Рауан Тураров.

В течение двух дней экологи, представители ответственных отделов акимата района Алтай, местной полицейской службы и общественности проверили 15 километров береговой зоны, включая 38 баз отдыха.

В результате специалистами отмечена недостаточная работа местных исполнительных органов с базами отдыха, которые не заключают договоры с коммунальными службами на вывоз ТБО и санитарную очистку территории при осуществлении деятельности, не представляют отчётные документы по утилизации отходов. Также образованию свалок способствует отсутствие контейнеров для мусора и элементарных удобств на диких

пляжах.

По данным Департамента экологии по ВКО, выявлены факты сброса канализационных сточных вод с базы отдыха «Лесная» на рельеф местности, после чего в отношении её владельца составлен административный протокол по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях, выдано предписание о необходимости в кратчайшие сроки устранить нарушение.

Специалисты провели разъяснительную работу, как правильно утилизировать отходы и какая ответственность грозит за создание стихийных мусорных свалок. Отдыхающие в свою очередь высказали предложения, как комфортно и экологично оборудовать пляжи и кемпинги, чтобы ни у кого не возникало мыслей оставить свой мусор неубраным.

Стоит отметить, подобные проверки в ближайшее время планируется провести на территории парка «Самал», побережьях Сибинских озёр, озёр Шыбындыколь, Алаколь и Дубыгалинское.

Кроме того, с целью повышения экологического образования среди населения сотрудники Департамента экологии по ВКО совместно с представителями общественности приняли участие в мероприятии молодёжного центра культуры и туризма «Кругозор». В формате живого общения они рассказали детям школьного и дошкольного возраста о работе экологических служб, вреде мусорных свалок для окружающей среды и правильной утилизации бытовых отходов.

Напомним, 10 июля на расширенном заседании Правительства РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК провести системную работу по недопущению и ликвидации стихийных свалок вокруг населённых пунктов.

Запущена горячая линия, куда каждый может направить информацию о стихийных свалках в любом регионе страны. Все полученные данные отправляются в территориальные департаменты экологии для принятия управленческих решений. По информации на 22 июля, поступило 27 жалоб о стихийных свалках в Восточно-Казахстанской области, 11 из них уже ликвидированы. Экологи просят жителей региона писать сообщения об обнаруженных местах несанкционированных свалок в WhatsApp на номер 87759524900 с приложением фото-, видеоматериалов и обязательным указанием их месторасположения.

Гульжан Естаева