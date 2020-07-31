«Дикий» отдых

Экология

Проверки рекреационных зон на наличие несанкционированных свалок проводят экологи Восточного Казахстана.«Дикий» отдых

На прошлой неделе Департаментом экологии по ВКО был организован рейд по береговой линии Бухтарминского водохранилища, включая благоустроенные и неблагоустроенные места отдыха.

– В ходе рейда выявлен ряд несанкционированных свалок. По итогам работы местной исполнительной власти даны рекомендации о необходимости их ликвидации, а также сотрудникам правоохранительных органов – об ужесточении контроля по недопущению образования свалок, – рассказал заместитель руководителя Департамента экологии по ВКО
Рауан Тураров.

В течение двух дней экологи, представители ответственных отделов акимата района Алтай, местной полицейской службы и общественности проверили 15 километров береговой зоны, включая 38 баз отдыха.

В результате специалистами отмечена недостаточная работа местных исполнительных органов с базами отдыха, которые не заключают договоры с коммунальными службами на вывоз ТБО и санитарную очистку территории при осуществлении деятельности, не представляют отчётные документы по утилизации отходов. Также образованию свалок способствует отсутствие контейнеров для мусора и элементарных удобств на диких
пляжах.

По данным Департамента экологии по ВКО, выявлены факты сброса канализационных сточных вод с базы отдыха «Лесная» на рельеф местности, после чего в отношении её владельца составлен административный протокол по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях, выдано предписание о необходимости в кратчайшие сроки устранить нарушение.

Специалисты провели разъяснительную работу, как правильно утилизировать отходы и какая ответственность грозит за создание стихийных мусорных свалок. Отдыхающие в свою очередь высказали предложения, как комфортно и экологично оборудовать пляжи и кемпинги, чтобы ни у кого не возникало мыслей оставить свой мусор неубраным.

Стоит отметить, подобные проверки в ближайшее время планируется провести на территории парка «Самал», побережьях Сибинских озёр, озёр Шыбындыколь, Алаколь и Дубыгалинское.

Кроме того, с целью повышения экологического образования среди населения сотрудники Департамента экологии по ВКО совместно с представителями общественности приняли участие в мероприятии молодёжного центра культуры и туризма «Кругозор». В формате живого общения они рассказали детям школьного и дошкольного возраста о работе экологических служб, вреде мусорных свалок для окружающей среды и правильной утилизации бытовых отходов.

Напомним, 10 июля на расширенном заседании Правительства РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК провести системную работу по недопущению и ликвидации стихийных свалок вокруг населённых пунктов.

Запущена горячая линия, куда каждый может направить информацию о стихийных свалках в любом регионе страны. Все полученные данные отправляются в территориальные департаменты экологии для принятия управленческих решений. По информации на 22 июля, поступило 27 жалоб о стихийных свалках в Восточно-Казахстанской области, 11 из них уже ликвидированы. Экологи просят жителей региона писать сообщения об обнаруженных местах несанкционированных свалок в WhatsApp на номер 87759524900 с приложением фото-, видеоматериалов и обязательным указанием их месторасположения.

Гульжан Естаева

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