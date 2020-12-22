Диалог за круглым столом 

В последние месяцы одной из актуальных тем для обсуждения остаётся ситуация на одном из крупнейших промышленных предприятий региона –

АО «АЗИЯ АВТО». На днях аким области Даниал

Ахметов в очередной раз встретился с его генеральным директором Ериком Сагымбаевым.

На встрече обсудили меры, которые будут совместно предложены для рассмотрения Правительством страны. Об этом глава региона сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Как известно, для урегулирования сложившейся ситуации 20 октября 2020 года была подписана Дорожная карта по решению проблемных вопросов группы компаний между МИИР РК и акиматом ВКО на основании предложений предприятия.

– Вместе с тем отмечу, что расторжение соглашения – исключение государственных преференций, не влечёт за собой прекращение деятельности предприятий. Как отметили в МИИР РК, после исполнения предприятиями обязательств они готовы рассмотреть возможность предоставления преференций вновь, – рассказал Даниал Ахметов.

Это не первая беседа акима области с руководством компании по поводу сложившейся ситуации.

Так, 12 апреля, сразу после получения предприятием письма о расторжении действующего соглашения о промышленной сборке автомобилей, Даниал Ахметов встретился с генеральным директором АО «АЗИЯ АВТО» Ериком Сагымбаевым и генеральным директором АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» Ержаном Мандиевым. Позже вопросы дальнейшей деятельности предприятия глава региона обсуждал с председателем совета директоров группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» Анатолием Балушкиным в ходе встреч, которые состоялись

24 июля, 6 августа и 14 октября 2020 года.

– На протяжении многих лет группа компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» получала всестороннюю государственную поддержку в виде освобождения от уплат НДС, таможенных платежей и возмещения утилизационного сбора, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Как известно, основной причиной возникшей ситуации стало невыполнение принятых на себя обязательств «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» в рамках подписанного соглашения с МИИР РК, сроки исполнения которого в течение 9 лет продлевались дважды. Претензии МИИР РК рассмотрены в суде, и по ним уже принято решение в пользу министерства.

– Отсутствие государственных преференций никак не влияет на текущее производство и рабочие процессы предприятий. Разрыв соглашения призван мотивировать руководство холдинга к выполнению ранее взятых на себя обязательств. Компания в течение 18 лет с момента своего создания получала поддержку производства, но не выполнила договорные обязательства по модернизации производства и повышению уровня казахстанского содержания, – отметил председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности РК Марат Карабаев.

В ведомстве отметили, что в случае завершения строительства новых производственных мощностей – на что и были направлены государственные инвестиционные преференции – компания может вновь обратиться с просьбой о заключении нового соглашения. В этом случае МИИР РК готов рассмотреть вопрос возобновления предоставления государственных преференций.

Айгуль Биданова

Фото из архива редакции