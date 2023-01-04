Диагноз – социальная стабильность

В настоящее время система здравоохранения Восточного Казахстана считается одной из лучших в стране.

Близится к завершению год, а значит, пора подводить промежуточные итоги. Одним из самых сложных и ответственных участков является система здравоохранения, которая сегодня ещё и самая динамично развивающаяся отрасль региона. Восточно-казахстанские врачи проводят сложнейшие, порой, уникальные операции, внедряют самые современные методы лечения и диагностики, медучреждения оснащаются новейшим оборудованием. Всё это стало итогом реализации комплексной программы развития сферы здравоохранения, инициированной акимом области Даниалом Ахметовым.

О том, какие преобразования произошли в сфере медицины за 2022 год, а также о ближайших перспективах наша беседа с руководителем Управления здравоохранения ВКО Гульмирой Сагидуллиной.

– Гульмира Габдулловна, известно, что сфера здравоохранения держится на трёх китах – крепкая материально-техническая база, современное оборудование, и самое главное – квалифицированные специалисты. Что сделано за прошедший год и что ещё планируется по каждому направлению?

– На сегодня сеть медицинских организаций Восточно-Казахстанской области состоит из 447 объектов здравоохранения. Это 29 больниц, 126 амбулаторно-поликлинических организаций, 79 врачебных амбулаторий, 32 фельдшерско-акушерских пункта, 181 медицинский пункт. В текущем году для оснащения медорганизаций области было приобретено девять рентген-аппаратов, три маммографических аппарата, для службы родовспоможения районных больниц – 143 единицы оборудования, для поликлиник – 146.

В будущем году планируется приобретение 102 единиц нового оборудования на сумму более 1,5 млрд тенге и двух компьютерных томографов стоимостью свыше 1 млрд тенге.

Дефицит кадров всё ещё остаётся острой проблемой региональной сферы здравоохранения. Сегодня в медучреждениях области трудятся 2104 врача и 6404 средних медицинских работника. В этом году прибыли 72 молодых специалиста, 63 из них – в Усть-Каменогорск. Восьми врачам, прибывшим в сельскую местность, выделены подъёмные средства в размере 100 МРП, двоим предоставлено льготное кредитование на приобретение жилья, пятерым – служебные квартиры. Наряду с этим в регионе не хватает порядка 144 штатных единиц.

К слову, в 2022 году заработная плата врачей увеличена на 30 процентов, в среднем теперь они получают около 500 тысяч тенге в месяц, зарплаты средних медицинских работников увеличились на 20 процентов, это примерно более 264 тысяч тенге.

– Одним из главных показателей общественного здоровья является уровень смертности среди населения. Какая в этом плане статистика по ВКО?

– По сравнению с 2021 годом отмечается уменьшение показателей смертности на 10,8 процента. Аналогичная ситуация с показателем рождаемости – отмечается уменьшение динамики на 15,1 процента. Естественный прирост в 2022 году составил 1,1 процента, это по сравнению с прошлым годом на 45 процентов меньше.

Показатели смертности снизились по таким категориям как болезни системы кровообращения – на 18,1 процента, злокачественные новообразования – на 7 процентов, болезни органов дыхания – на 30,7 процента. В то же время отмечается незначительное увеличение показателей смертности от травм и отравлений – на 0,6 процента, туберкулёза – на 14 процентов.

Материнская смертность за 11 месяцев этого года по области не зарегистрирована, коэффициент младенческой смертности составил 8,3 промилле, что несколько ниже уровня прошлого года. В основном причинами смерти новорождённых стали преждевременные роды, осложнения в виде родовой асфиксии или отсутствие дыхания при рождении, инфекции и врождённые пороки.

Снижение показателя по младенческой смертности в области достигается благодаря высокой квалификации специалистов, которые научились выхаживать недоношенных детей и детей с патологиями. Также свою роль играют скрининги. Чем больше мы обследуем беременных женщин, тем меньше на свет появляется детей с пороками развития. Кроме того, мы располагаем высокотехнологичным оборудованием, благодаря которому можем устранить многие проблемы.

– Расскажите, пожалуйста, какие индикаторы достигнуты за год в рамках реализации национальных и областных программ?

– Один из последних значимых проектов, которые нам удалось осуществить, – открытие на базе Центра матери и ребёнка консультативно-диагностического отделения для наблюдения и консультирования беременных из группы риска, с организацией Центра охраны плода. Также на базе ЦМиР открыты Центр охраны плода, центр детской реабилитации и раннего вмешательства «Қамқорлық», Школа паллиативной медицины.

Продолжается работа по переводу организаций родовспоможения на более высокий уровень. В частности, переведена на второй уровень Катон-Карагайская районная больница, на днях аналогичный статус получит Зайсанская районная больница. На 2023 год запланирован перевод на второй уровень районных больниц в сёлах Акжар и Курчум.

Продолжается реализация специальной программы «Ансаған сәби». Сегодня на учёте состоят 1 357 бесплодных супружеских пар. В этом году было выделено 488 квот для супружеских пар, мечтающих стать родителями, в 162 случаях наступила беременность.

В рамках национального проекта «Здоровая нация» осуществляется медицинская реабилитация детей с ограниченными возможностями. За 11 месяцев 2022 года охват круглосуточной медицинской реабилитацией детей по области составил 31,5 процента при плане 30 процентов.

Снизился показатель заболеваемости ожирением среди детей в возрасте от 0 до 14 лет, составив 82,1 процента. Увеличение охвата детей до одного года проактивным наблюдением и скринингами составило 81,6 процента.

Положительная динамика наблюдается и в показателях национального проекта «Здоровая нация». В частности, за 11 месяцев этого года охват беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением составил 84,8 процента при плане 81 процент. К этому относится взятие на учёт женщин до 12 недель беременности, осмотр их терапевтом, пренатальный скрининг на первом триместре беременности.

Также более 65 тысяч пациентов получили стационарную и стационарзамещающую помощь в рамках ОСМС. Всего на эти цели активами Фонда направлено порядка 14 млрд тенге.

В разрезе профилей эту медпомощь получили 7600 рожениц и беременных, а также оказана гинекологическая и хирургическая помощь взрослым.

За 11 месяцев текущего года более 6400 восточноказахстанцев прошли медицинскую реабилитацию в дневных и круглосуточных стационарах, на это было направлено почти 1,4 млрд тенге.

Больше всего услуг было оказано для восстановительного лечения и медицинской реабилитации по травматологии для взрослых – почти 1 600. На втором месте – взрослые пациенты неврологического профиля – 1220 человек.

– Что делается для повышения уровня медицины на селе?

– Сегодня для улучшения качества медицинской помощи сельским жителям внедряется пациентоориентированный подход при оказании первичной медико-санитарной помощи. Такие проекты как служба поддержки пациентов, раннее выявление неинфекционных заболеваний, программы управления заболеваниями, обучение правильному питанию, образу жизни, общественный мониторинг и механизм обратной связи с населением, универсальная модель патронажа, планирование семьи, улучшение здоровья мужчин, проекты кабинетов по развитию ребёнка и так далее.

Для увеличения охвата сельских жителей медицинскими услугами в области работают семь передвижных медпунктов, оснащённых всем необходимым оборудованием и укомплектованных квалифицированными кадрами.

С января по ноябрь 2022 года услугами «поликлиники на колёсах» было охвачено около 46 тысяч сельчан, в том числе осмотрено порядка шести тысяч детей. Проведено 34 097 диагностических и 22 561 лабораторное исследование, 45 422 – консультаций профильными специалистами.

При оказании услуг ПМК выявлено более трёх тысяч больных, из которых 288 человек взяты на динамическое наблюдение специалистами ПМСП. Наибольшее число выявленных пациентов – с сахарным диабетом, глаукомой, болезнями системы кровообращения, онкологией. У 298 детей обнаружены хронические заболевания.

– Как известно, кадры решают всё. Продолжается ли реализация программы стажировки медиков из Восточного Казахстана за рубежом?

– Безусловно, никакие новые больницы с суперсовременным оборудованием не имеют смысла без опытных специалистов. Для повышения уровня квалификации врачей и среднего медперсонала третий год в регионе реализуется программа обучения медицинских кадров в ведущих зарубежных клиниках.

С начала текущего года стажировку в клиниках Израиля и Германии прошли тринадцать медработников области, на это из местного бюджета было выделено 400,5 млн тенге. Обучение проводилось по таким направлениям как онкогематология, гематология, кардиология, акушерство и гинекология. Также на дополнительное обучение в РФ и Латвии тринадцати врачей-гематологов и десяти анестезиологов-реаниматологов выделено 238,7 млн тенге.

В 2023 году планируется обучение за рубежом 23 специалистов в клиниках Израиля, Латвии и РФ на сумму 454,8 млн тенге.

– Как в регионе развивается такое направление как высокотехнологичная медицинская помощь?

– На сегодняшний день в медучреждениях области оказывается 33 вида высокотехнологичной медпомощи, это на 45,5 процента больше, чем в прошлом году. Сюда входит оперативная помощь по таким направлениям как гинекология, ортопедия.

За счёт ОСМС в этом году было проведено 260 высокотехнологичных операций, больше всего – в области нейрохирургии и кардиохирургии для взрослых. К 2024 году количество видов ВТМП составит 54, что 8,2 раза больше, чем в 2021 г.

Результатом такого подхода стало открытие в регионе центров роботохирургии, трансплантологии, политравмы, ортопедии, гибридных операционных отделений, где проводятся сложнейшие операции, которые раньше были доступны лишь в столичных клиниках и за рубежом.

– Какие задачи ставит перед собой здравоохранение области на предстоящий год?

– Продолжается строительство Центра гематологии мощностью 146 стационарных коек и 30 коек дневного стационара, четыре койки для гемодиализа.

Начато строительство поликлиники в Риддере со стационаром на 140 коек и поликлиники на 500 посещений в смену.

Из разных источников выделено свыше 681 млн тенге на капитальный ремонт 19 объектов здравоохранения. Из областного бюджета на капитальный ремонт лифтовой шахты и замену лифтового оборудования здания городской больницы № 4 города Усть-Каменогорска выделено 65 308,5 тыс. тенге.

Кроме того, согласно плану мероприятий, в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан планируется реализация пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого будет построено 36 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 27 медицинских пунктов, семь врачебных амбулаторий, два фельдшерско-акушерских пункта, проведена модернизация межрайонной больницы района Алтай.

Бахыт Сарсембаева