Держите каски крепче

В прошлом году на предприятиях ВКО пострадали свыше 200 человек, в том числе 23 – погибли.

Такие данные привёл руководитель Управления государственной инспекции труда Бакытбек Кизатов в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

Зачастую несчастные случаи происходят в горно-металлургической промышленности, бюджетных организациях и в строительной отрасли. Больше всего пострадавших в Усть-Каменогорске.

Среди основных причин несчастных случаев наибольшая доля приходится на неудовлетворительную организацию производства работ и грубую неосторожность пострадавшего.

– В основном происшествия случаются из-за падения пострадавшего или воздействия каких-либо движущихся, разлетающихся, вращающихся агрегатов и деталей. 28 несчастных случаев произошло по причине дорожно-транспортных происшествий. 25 человек пострадало во время падения с высоты. 23 случая произошло из-за обрушения, обвалов, падений различных предметов и материалов, – подчеркнул Бакытбек Кизатов.

В регионе ведётся масштабная работа по снижению производственного травматизма и повышению эффективности государственного и внутреннего контроля в сфере безопасности и охраны труда. Для этого был утверждён план действий по ВКО до 2025 года. В соответствии с данным планом проводится аттестация производственных объектов по условиям труда. Подобная работа проведена на 117 предприятиях области, аттестовано 417 производственных объектов. Кроме того, на предприятиях внедряются международные и казахстанские стандарты по безопасности и охране труда.

Два предприятия присоединились к проекту «Народный контроль», смысл которого заключается в переводе работников, получивших травму на производстве, на работу по контролю за безопасностью и обучению персонала безопасным приёмам труда. Три предприятия внедрили вертикальную модель контроля от заказчика до подрядчика по обеспечению безопасных условий труда в рамках договорных отношений. 29 предприятий области присоединились к Концепции нулевого травматизма VisionZero.

– Внутренний контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда на предприятиях ведут 1950 технических инспекторов и 1298 производственных советов. Мы используем их наработки, анализируем, какие нарушения выявляли на объекте, как они устранялись и какие меры принимал работодатель, – проинформировал Бакытбек Кизатов.

Стоит отметить, что принимаемые меры позволили снизить общий уровень производственного травматизма на 2,4 процента по сравнению с 2020 годом.

Дарья Антон