Как снизить травматизм?

За девять месяцев текущего года в разы увеличились случаи производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом. Этот прискорбный факт стал поводом для заседания экспертного совета по безопасности и охране труда, которое прошло в режиме реального времени.

Программа круглого стола с участием председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ербола Нургалиева была насыщенной. Ведь в мероприятии приняли участие как работодатели, так и представители правоохранительных и государственных органов, профсоюзных организаций, общественности.

– Из-за угрозы распространения КВИ мы не смогли приехать в регион, чтобы лично оценить обстановку на предприятиях, – подчеркнул Ербол Нургалиев. – Мы уже посетили предприятия Карагандинской, Туркестанской, Костанайской областей, где фиксировались несчастные случаи, и встретились с работодателями. Сегодняшнее совещание проходит посредством видеоконференцсвязи в ZOOM. Однако даже в онлайн-режиме можно обсудить все актуальные вопросы. Считаю, что создание безопасных условий труда – главная задача работодателей, особенно генеральных подрядчиков. Это относится и к ВКО – крупному промышленному региону, флагману горно-металлургической отрасли республики. На территории области ведутся масштабные строительные работы, в процессе которых тоже не исключены несчастные случаи, факты травматизма.

Заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов доложил, что за девять месяцев текущего года на предприятиях ВКО пострадали 135 человек, в том числе 19 случаев – со смертельным исходом. Для сравнения: в минувшем году за этот же период произошло всего семь подобных случаев!

– В 2015 году были внесены изменения в Трудовой кодекс в сторону либерализации трудовых отношений, – сказал Толеген Оспанкулов. – Количество активных предприятий по республике составляет больше 170 тысяч, в том числе в Восточном Казахстане больше 10 тысяч предприятий, где работает 472 тысячи наёмных работников. Казахстан с 1993 года является членом международной организации охраны труда, по данным которой ежегодно 270 млн человек по всему миру страдают в результате несчастных случаев, из них 86 млн – приобретают профессиональные заболевания. В ВКО 251 предприятие уже внедрило новый стандарт охраны труда, активно ведётся аттестация производственных объектов. Так, 2,5 тысячи объектов по республике уже аттестованы, и большинство из них – 345 предприятий – находятся именно в ВКО. Однако есть и печальная статистика. За девять месяцев текущего года в Казахстане пострадали 1023 человека, это больше, чем в прошлом году. На 29 процентов повысился уровень смертности. Мы же работаем над тем, чтобы снизить это количество, равно как и рабочие места с вредными условиями труда.

В свою очередь руководитель Управления государственной инспекции труда ВКО Бакытбек Кизатов проанализировал причины травматизма, рассказал о создании экспертного совета по расследованию таких случаев. По его словам, наибольшее количество пострадавших отмечается в организациях горно-металлургической промышленности, строительной отрасли, сельского, коммунального хозяйства, энергетической промышленности, в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта. Большинство несчастных случаев происходят из-за неудовлетворительной организации производства работ, грубой неосторожности пострадавшего, недостатков в обучении безопасным приёмам труда, неудовлетворительного технического состояния зданий и сооружений, содержания территории, упущений в организации рабочих мест.

– Мы провели 313 проверок, в рамках которых выявили 1200 нарушений, выдали соответствующие предписания и выписали штрафы, – сообщил Бакытбек Кизатов. – Хочу особо отметить, что недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ещё раз подчеркнул важность внедрения народного контроля на производствах, и мы занимаемся этим вопросом.

Улучшение условий труда работников – это первейшая задача профсоюзных организаций. Председатель территориального объединения профсоюзов «Профессиональный центр ВКО» Темирбек Касымжанов отметил, что в регионе действуют 1286 производственных советов. Не в каждом регионе эта работа поставлена так масштабно. Он рассказал о роли общественного контроля в системе управления профессиональными рисками на производстве и в бюджетной сфере, а также о работе технических инспекторов.

В области действуют 1945 технических инспекторов по безопасности и охране труда, ими в ходе проверок выявлено более 20 тысяч нарушений, и практически все они устранены. В связи с подготовкой и подписанием Генерального соглашения по социальному партнёрству на 2021–2023 годы Темирбек Касымжанов предложил в областное трёхстороннее, а также в отраслевые соглашения включить вопросы стимулирования технических инспекторов, повышения их статуса.

Также в ходе заседания были заслушаны отчёты представителей ТОО «Востокцветмет», «Казцинк», «Машзавод», «Фирма Азия», а также филиала АО «К-ДорСтрой» по ВКО, которые ознакомили с ситуацией по безопасности и охране труда на своих предприятиях.

В заключение председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев оценил проводимую работу по безопасности и охране труда на предприятиях Восточно-Казахстанской области и для улучшения ситуации по обеспечению здоровых и безопасных условий труда обратился к работодателям с предложением о внедрении концепции Vizion Zero и проекта «Народный контроль».

Участники встречи ещё раз сошлись во мнении, что только общими усилиями можно изменить ситуацию по травматизму к лучшему.

Ева Ким