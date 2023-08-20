Ценность компании – человек

Такого правила придерживаются в ТОО «Төре-Тоғам» Курчумского района. На предприятии уделяется особое внимание охране труда и организации рабочей среды.

«Төре-Тоғам» занимается переработкой и консервированием рыбы. На сегодняшний день есть шесть рыбохозяйственных участков на озере Зайсан и Бухтарминском водохранилище в активе кластера. На прогрессивно развивающемся производстве трудится порядка 200 человек.

Большое внимание на предприятии уделяют безопасности каждого сотрудника. Обучение, инструктажи – это неотъемлемая часть ежедневного трудового процесса. У тех, кто устраивается на предприятие, есть наставники, которые обучают не только азам профессии, но и правилам безопасности: как избежать травм, правильно работать с техникой и оборудованием, а также нормам поведения во время пребывания на судне при рыбной ловле.

Принцип такой, пока рыбаки не прослушают пусть элементарные, иногда специфические, но столь важные правила, не распишутся в журнале о том, что прошли инструктаж, катер на путину не выйдет.

Во время запрета на рыбную ловлю работники выполняют ремонт производственных участков завода: обновляют, подготавливают к новому сезону. Как известно, любые ремонтные работы, сборка оборудования – это повышенная опасность для тех, кто этим занимается. В рыбном кластере предусмотрены ответственные по технике безопасности и закреплены за каждым участком завода.

ТОО «Төре-Тоғам» закупило вертикальные скороморозильные камеры в Норвегии, которые способны в течение трёх часов заморозить до 12 тонн свежевыловленной рыбы. При монтаже, обкатке морозилок сотрудники работают в условиях низких температур, впрочем, как и на складах с готовой продукцией.

Естественно, закреплён ответственный специалист, который контролирует процесс. Он следит, чтобы каждый работник был в спецодежде и обязательно в рукавицах во избежание травм от обморожения.

На перерабатывающем производстве важны любые мелочи: при чистке, потрошении рыбы используют очень острые ножи, да и плавники достаточно травмоопасны. Наличие перчаток и брезентовых фартуков у рабочих – первая необходимость.

Особое внимание уделяется пищевой безопасности – дезинфицирующие коврики, лотки для обработки обуви. Любой посетитель без бахил, чепчиков и накидок просто не попадёт в цеха.

Отметим, что предприятие работает не первый год и хорошо зарекомендовало себя. Свою продукцию оно в первую очередь поставляет на внутренний рынок, а также на экспорт в другие страны.

Александра Исаева

Курчумский район

Фото Управления госинспекции труда ВКО