Держат марку

Оснащение Аягозской центральной районной больницы современным медицинским оборудованием позволило пациентам получать высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы района. Межрайонная больница Аягозского района, обслуживающая более 72 тысяч населения, является одним из крупнейших лечебных учреждений районного уровня.

В инсультном центре, открытом на базе медучреждения, пролечено 1600 пациентов.

В медицинском учреждении работает служба поддержки пациентов и Call-центр. Для улучшения качества доступности медицинской помощи регулярно проводится информационно-разъяснительная работа с населением о порядке записи на приём к врачу, вызова врача на дом, выдачи бесплатных лекарств, о правилах госпитализации, порядке прикрепления к медицинской организации и по другим актуальным вопросам.

Приёмное отделение Аягозской межрайонной больницы работает по триаж-системе. То есть в приёмном отделении медицинской организации идёт распределение поступающих больных на группы, исходя из первоочерёдности оказания экстренной медицинской помощи.

Стоит отметить, что приёмный покой оснащён оборудованием, соответствующим международным стандартам оказания экстренной медицинской помощи пациентам. Здесь есть аппараты УЗИ, ИВЛ, дефибриллятор, ЭКГ, набор первичной реанимации.

Один из важных акцентов в сфере здравоохранения области ставится на развитие медицины в районах. Напомним, в 2018 году на базе центральной районной больницы Аягозского района при непосредственном содействии администрации области был открыт инсультный центр, оснащённый современным оборудованием, в том числе аппаратом компьютерного томографа. Это значительно расширило возможности оказания качественной медицинской помощи. На сегодняшний день в инсультном центре лечатся не только жители Аягозского района, но и соседних Урджарского, Жарминского, Аксуатского районов.

С момента открытия в кабинете компьютерной томографии проведено более десяти тысяч обследований на различные заболевания.

Помимо межрайонной больницы в состав государственных учреждений здравоохранения Аягозского района входят 15 врачебных амбулаторий, 16 медицинских пунктов, три фельдшерско-акушерских пункта. В сельских населённых пунктах работают 24 врача, 145 средних медицинских работников.

Для оказания медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов ежегодно работает передвижной медицинский комплекс. Специалисты, в числе которых хирург, акушер-гинеколог, врач общей практики, стоматолог, врач-лаборант и средний медицинский персонал, проводят лабораторные, диагностические исследования и осмотры.

Так, за первое полугодие этого года врачи обследовали 11997 жителей района, провели более 2300 различных лабораторных, рентгенологических, ЭКГ, УЗИ-исследований. Передвижной флюорографический комплекс провёл 4643 обследования с выездом в сельскую местность. Выезды специалистов в отдалённые населённые пункты позволяют выявить различные заболевания на ранних стадиях и, как следствие, начать своевременное лечение.

Александра Исаева

Аягозский район