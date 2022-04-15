День великой любви

15 апреля казахстанцы отмечают День Козы Корпеш и Баян Сулу.

Этот праздник является альтернативой Дню Святого Валентина в нашей стране и, что немаловажно, имеет интересную и глубокую историю.

Козы Корпеш и Баян Сулу – главные герои народной лиро-эпической поэмы о трагической любви XIII–XIV веков. Небезосновательно это произведение относят к числу жемчужин богатейшего духовного наследия казахского народа. Легендарная история, передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, повествует о чистой любви и верности, высоких отношениях.

Стоит отметить, в одном только казахском фольклоре эпос имеет больше 20 вариаций. Также сохранены версии на языках татар, башкир, алтайцев, телеутов, уйгуров, карагасцев и саха.

Вспомним ещё раз знакомый всем сюжет… Как гласит древняя легенда, Сарыбай и Карабай, которые были дружны с детства, решили связать своих детей брачными узами ещё до их рождения. Сарыбай, однако, так и не дождавшись рождения сына, погибает во время охоты. Годы идут. Подросшие дети влюбляются друг в друга. Но Карабай решает выдать дочь замуж за Кодара, спасшего однажды его отары от падежа, и тем самым нарушает договорённость.

Ход событий принимает трагический оборот, когда Козы погибает от рук Кодара. Огорчённая смертью любимого красавица собирается отомстить убийце. Баян обещает, что станет женой Кодара, если он сможет вырыть колодец с ключевой водой. Парень соглашается и начинает рыть яму, держась за косы Баян Сулу. Как только яма стала достаточно глубокой, девушка отрезает свои длинные волосы, а Кодар падает в бездну и гибнет. После главная героиня закалывает себя кинжалом на могиле Козы.

По сей день Козы Корпеш и Баян Сулу остаются символом вечной и искренней любви. Для жителей Восточно-Казахстанской области история двух влюблённых имеет особый смысл. Дело в том, что многие учёные, учитывая упоминание в поэме названий местности Восточного Казахстана, как Аягоз, Урджар, считают, что эпос основан на реальных исторических событиях.

В 2013 году в Аягозе установили памятник влюблённым. А близ аула Тансык много веков назад был воздвигнут мавзолей Козы Корпеш и Баян Сулу. Напомним, в рамках программы «Рухани жаңғыру» мазар включён в список сакральных объектов Казахстана как национальное достояние.

В Казахстане День Козы Корпеш и Баян Сулу отмечается уже 11 лет. Ежегодно в этот день и накануне праздника во всех регионах страны проводятся различные челленджи, конкурсы, концерты и театральные постановки. Этот год, конечно, не стал исключением.

Так, 15 апреля, в 18:30, в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре актёры казахской труппы покажут трагедию «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» по мотивам пьесы Габита Мусрепова. Билеты можно приобрести в кассе театра или на сайте ticketon.kz.

В тот же день, по информации Молодёжного ресурсного центра ВКО, с 19:30 до 21:00, на площади Уланского районного Дома культуры пройдёт дискотека «Ғашықтар күні» с конкурсами и играми. Подобные мероприятия в День влюблённых будут организованы и в Бородулихинском, Жарминском районах, молодёжь Семея проводит Instagram-челлендж «Біз бақыттымыз».

– В честь праздника в Уланском районе проведут конкурс «Ұлан аруы – 2022». В Шемонаихинском районе подведут итоги онлайн-конкурса фотоколлажей «Я и моя 7-я», а в Риддере – онлайн-конкурса видеороликов «История нашего знакомства», аналогичное творческое состязание проводится в Кокпектинском районе, – рассказали в Молодёжном ресурсном центре ВКО.

Праздничные мероприятия пройдут во всех городах и районах Восточно-Казахстанской области.

Гульжан Естаева

Фото Таира Сапаргалиева