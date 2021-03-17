Здравоохранение
День открытых дверей
27 марта 2021 года (суббота) с 9-00 до 13-00 часов ВКО многопрофильный Центр онкологии и хирургии проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по профилактике рака кишечника.
Прием ведут квалифицированные врачи онкологи.
С собой необходимо иметь удостоверение личности, соблюдать масочный режим. Направление врачей поликлиник не требуется, прием бесплатный.
Адрес ВКО МЦОиХ:
г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, Консультативное-приемное отделение (поликлиника).
Телефоны для справок:
8 705 853-11-77
8 (7232) 70-59-76
8 (7232) 74-26-98
8 (7232) 70-59-22
8 (7232) 74-28-35