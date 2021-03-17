27 марта 2021 года (суббота) с 9-00 до 13-00 часов ВКО многопрофильный Центр онкологии и хирургии проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по профилактике рака кишечника.

Прием ведут квалифицированные врачи онкологи.

С собой необходимо иметь удостоверение личности, соблюдать масочный режим. Направление врачей поликлиник не требуется, прием бесплатный.

Адрес ВКО МЦОиХ:

г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, Консультативное-приемное отделение (поликлиника).

Телефоны для справок:

8 705 853-11-77

8 (7232) 70-59-76

8 (7232) 74-26-98

8 (7232) 70-59-22

8 (7232) 74-28-35