Здравоохранение

День открытых дверей

17.03.2021
29

27 марта 2021 года (суббота) с 9-00 до 13-00 часов ВКО многопрофильный Центр онкологии и хирургии проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по профилактике рака кишечника.

Прием ведут квалифицированные врачи онкологи.

С собой необходимо иметь удостоверение личности, соблюдать масочный режим. Направление врачей поликлиник не требуется, прием бесплатный.

Адрес ВКО МЦОиХ:

г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, Консультативное-приемное отделение (поликлиника).

Телефоны для справок:
8 705 853-11-77
8 (7232) 70-59-76
8 (7232) 74-26-98
8 (7232) 70-59-22
8 (7232) 74-28-35

17.03.2021
29

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