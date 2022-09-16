Деловой разговор

Восточноказахстанские предприниматели провели встречу с учащейся молодёжью областного центра в рамках форума «Кәсіп talks».

В день девятилетия Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» в Усть-Каменогорске прошёл молодёжный форум «Кәсіп talks» («Разговор о профессии»).

Опытные предприниматели поделились секретами успеха и максимально мотивировали представителей студенческой молодёжи на открытие собственного дела. В частности, они рассказали, как превратить свое хобби, увлечение, инициативу в бизнес-идею и реально действующий бизнес.

Как сообщил директор РПП Кайрат Мамырбаев, в течение девяти лет ежегодно только в нефинансовой сфере свыше полутора тысяч предпринимателей получают их поддержку по тем или иным направлениям.

– Мы стараемся подойти к каждому индивидуально и всегда максимально прикладываем для этого все усилия, – отметил он.

Начальник отдела нефинансовой поддержки предпринимательства ПП ВКО Айгуль Шакирова рассказала студентам о конкретных мерах поддержки бизнеса на базе Центра обслуживания предпринимателей города Усть-Каменогорска. Также она разъяснила механизмы получения безвозмездных грантов от государства на открытие и развитие бизнеса.

Координатор Школы молодых предпринимателей «Авангард плюс» Регионального совета деловых женщин НПП «Атамекен» по ВКО Христина Дорошенко презентовала учащимся вузов девятый сезон обучения, который стартует на базе ВКТУ имени Д. Серикбаева 6 октября 2022 года.

Здесь будущие и начинающие предприниматели получат полный спектр практических знаний, которыми должен обладать современный предприниматель. Для этого в проекте работают бизнесмены, специалисты государственных организаций и известные общественники, которые на собственном примере объясняют ребятам, как соблюдать требования законодательства и успешно вести свой бизнес в текущих социально-экономических условиях.

По итогам форума более 50 студентов пожелали пройти обучение в ШМП «Авангард плюс».

Ерик Абитов