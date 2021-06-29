Деловая активность

Крупные и средние предприятия и организации Восточно-Казахстанской области подвели итоги производственно-финансовой деятельности за первый квартал 2021 года.

Как сообщает Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО, их финансовые показатели представлены отчётностью 244 хозяйствующих субъектов.

Произведено продукции и оказано услуг на сумму 493,8 млрд тенге, что уменьшило данный показатель по сравнению с предыдущим кварталом на 23 процента. Доход от реализации продукции и оказания услуг составил 704,2 млрд тенге и уменьшился на 12 процентов.

Наибольший удельный вес (64,9 процента) в выпуске продукции и оказанных услуг в первом квартале текущего года занимала продукция обрабатывающей промышленности, её объём составил 320,5 млрд тенге.

– Среди городов и районов области первенство по таким финансовым показателям, как объём произведённой продукции и оказанных услуг, а также доход от реализации продукции и оказания услуг, принадлежало предприятиям Усть-Каменогорска – 356,2 млрд тенге и 523,3 млрд тенге соответственно, – говорится в сообщении ведомства.

В первом квартале 2021 года сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий области определился как прибыль в размере 148 млрд тенге. В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля прибыли приходилась на предприятия обрабатывающей промышленности – 85 млрд тенге.

В то же время наибольший отрицательный финансовый результат показали предприятия, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью. Их убытки составили 3,6 млрд тенге.

В разрезе городов и районов наибольшая доля прибыли приходилась на предприятия и организации Усть-Каменогорска – 106,8 млрд тенге. Наибольшая доля убытка – на предприятия и организации Абайского района – 340,3 млн тенге.

Ания Есмухамет

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