Дело – в папе

В Восточно-Казахстанском областном специализированном лицее для одарённых детей «Білім-Инновация» состоялся семинар «Әке – аскар тау», приуроченный к празднованию Дня отцов.

В рамках мероприятия прошёл тренинг «Әкеге қарап ұл өсер». Участники встречи обсудили роль Совета отцов в лицеях, провели практические мероприятия. Главы семей делились принципами и подходами в организации воспитательного процесса, формировании сильной личности. Всем участникам семинара вручили именные сертификаты.

Как отметил директор лицея «Білім-Инновация» Рахман Оксюз, отец – это опора семьи, хозяин дома и защитник. Его роль очень важна в воспитании детей.

– Мы тесно взаимодействуем с родителями, часто проводим совместные мероприятия, – поделился Рахман Оксюз. – В конце учебного года всегда подводим итоги этого сотрудничества. В воспитании детей стараний одной только школы или педагогов недостаточно. Ведь именно родители прививают ребёнку жизненные ценности, расставляют приоритеты, к которым он будет стремиться.

По словам руководителя лицея, на предстоящий учебный год уже сформирован ежемесячный план мероприятий, в которых отцам будет отведена особая роль.

У каждого из участников семинара свои взгляды на жизнь. Но сходятся они в одном – дети стараются быть похожими на родителей и очень часто подражают им.

По мнению одного из пап, председателя фонда отцов Сымбата Ахметова, главе семьи нужно собственным примером демонстрировать ребёнку, каким должен быть взрослый человек. Например, для сына – не только отцом, но и другом. Внимание и участие необходимо всегда.

– Хочу отметить, что практика лицея «Білім-Инновация» по взаимодействию с родительским сообществом работает очень эффективно, – констатирует Сымбат Ахметов. – В учебном заведении создана цепочка «школа–родители–ребёнок». Между родителями уже давно сложились дружеские отношения. Это очень помогает в воспитании детей. Мы вместе принимаем участие в спортивных, учебных, внеклассовых и других школьных мероприятиях.

В рамках празднования Дня отцов 18 июня во всех городах и районах Восточно-Казахстанской области были проведены мероприятия разного формата: спортивные соревнования, интеллектуальные игры, челленджи, конкурсы, акции и выставки.

Напомним, в 2023 году календарь Республики Казахстан пополнился новым праздником – Днём отцов, который будет отмечаться в третье воскресенье июня.

Ерик Абитов