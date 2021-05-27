Дело в осознанном подходе

Министр здравоохранения РК Алексей Цой посетил Восточно-Казахстанскую область в составе делегации под руководством Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина.

В ходе визита глава Минздрава ознакомился с ходом вакцинации в регионе и работой отдельных медицинских организаций.

– В самые сжатые сроки для массовой вакцинации населения в Республике Казахстан открыты 1400 пунктов вакцинации во всех поликлиниках и крупных торговых центрах страны, в том числе 300 передвижных медкомплексов для сельского населения. Более 11 тысяч медицинских работников привлечены только к проведению кампании вакцинации, – отметил Алексей Цой. – По состоянию на 24 мая в регионах в остатках имеется около 350 тысяч доз первого компонента вакцин и около 681 тысячи доз – второго компонента. Поставка вакцины осуществляется согласно графику.

Вместе с тем министр подчеркнул, что дальнейшие темпы вакцинации будут зависеть от осознанного подхода самих граждан, от их правильного выбора в пользу здоровья своих близких и формирования всеобщего иммунитета.

Одним из объектов посещения стала Аягозская межрайонная больница. Министр здравоохранения изучил работу кардиологического, ангиографического, родильного отделений. На своей официальной странице в Facebook Алексей Цой написал, что больница полностью реконструирована, оснащена медицинским оборудованием последнего поколения (КТ, ангиограф, реабилитационное оборудование и др.).

– Население нескольких районов получает здесь помощь при инсультах, инфарктах, по родовспоможению и другим направлениям. Теперь не нужно перенаправлять граждан в Семей за 360 км. Помощь оказывается на месте, врачи прошли обучение за рубежом, медикаменты в наличии в достаточном количестве, – добавил глава Минздрава.

Как отметил главный врач Аягозской межрайонной больницы Шалкар Омаров, из года в год в Аягозском районе улучшаются демографические показатели, снижается заболеваемость.

– Для достижения этих результатов проводится определённая работа, в частности по ранней диагностике. Также в последние годы большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы лечебных учреждений, – сообщил Шалкар Омаров.

Напомним, в 2018 году на базе больницы открылся инсультный центр. На сумму 640 миллионов тенге было приобретено необходимое медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф, УЗИ, физиотерапевтические приборы и т. д. На сегодняшний день в инсультном центре проходят лечение и компьютерную томографию не только жители Аягозского, но и Урджарского и Жарминского районов.

Решением акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова на капитальный ремонт родильного отделения Аягозской межрайонной больницы было выделено 95 миллионов тенге и 431 миллион тенге – на приобретение необходимого медицинского оборудования, эти средства освоены в полном объёме. С 2019 года родильное отделение оказывает перинатальную помощь третьего уровня.

В 2020 году в медицинском учреждении открыли кардиологический центр второго уровня. Был приобретён ангиограф стоимостью 421 млн тенге. Также на капитальный ремонт больницы выделили 200 млн тенге, все работы выполнены.

Министр здравоохранения высоко оценил подходы к оказанию медицинской помощи населению и уровень организации антиковидных мероприятий в медицинских учреждениях района и региона в целом.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Аягозский район