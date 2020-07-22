Дело смелых и сильных

Ежегодно каждое третье воскресенье июля металлурги Казахстана отмечают профессиональный праздник.

Сегодня металлургия по праву считается одним из столпов индустрии и экономики любой страны. Труд металлургов нелегок и очень ответственен, поскольку они всегда на передовой развития промышленности. Один из представителей этой отрасли – машинист погрузочно-доставочной машины (ПДМ) Денис Чекмарев из Алтая. От его грамотно поставленной работы зависит доставка руды для дальнейшей обработки.

В детстве Денис, как и многие мальчишки, любил кататься на велосипеде и увлекался автомобилями. Когда он учился в третьем классе, отец впервые посадил его за руль. Еще Денис часто засыпал с мыслями, что, когда вырастет, станет пожарным.

В итоге, герой нашего повествования выбрал не менее важную сферу деятельности – металлургию.

На вопрос, что его подтолкнуло к выбору диаметрально противоположной профессии, улыбаясь, ответил, что его дед и дядя посвятили себя этому делу и он решил продолжить династию.

Свой профессиональный путь Денис Чекмарев начал на Греховском руднике дорожно-путевым рабочим, затем машинистом электровоза – занимался перевозкой руды. Позже перевелся на должность, которая предполагает быть всегда впереди, – проходчик. Он открывал подземные коридоры, проходил горные выработки, устанавливал сооружения для предотвращения обвала (крепи). Если говорить в общем, то создавал условия для последующей добычи руды. Сейчас Денис работает машинистом ПДМ на Малеевском руднике.

– Моя рабочая смена начинается с обзора новостей, – поделился Денис Чекмарев. – Нам рассказывают о событиях, произошедших в компании, затем автобус довозит до штольни, где спускаемся в клети в рудник. Получаем наряд-задание и приступаем к работе: из горной выработки транспортируем горную массу и грузим на самосвал.

На просьбу рассказать об особенностях работы Денис скромно отвечает, что ничего сверхъестественного он не делает: «Руду добываем да катаем». При этом умалчивает, что работа под землей далеко не из легких и требует не только физических сил, но и моральной выдержки. Ведь там свои законы, под которые приходится подстраиваться

человеку.

– Однажды был случай, – поделился он, – произошла аварийная остановка клети, и нам пришлось после смены подниматься ходовым восстающим наверх. Часа два ушло.

Думается, что подобных случаев за долгие 18 лет работы в этой сфере у Дениса Чекмарева было немало, но у него ни разу не возникло мысли сменить профессию. Как сам признается, он просто не представляет себе жизни без «подземки» и коллектива, который его окружает. Любимая семья всегда и во всем поддерживает. Пятилетняя дочь Милана уже понимает, какая у папы важная профессия, и даже просит взять ее с собой на смену в качестве помощника.

Александра Исаева

Район Алтай