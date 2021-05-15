Дело на особом контроле

В Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг расследуется дело об избиении несовершеннолетнего. Сейчас ведётся досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений двумя воспитателями ЦОССУ несовершеннолетнему ребёнку 2006 года рождения.

Официальную информацию о происшествии в ходе пресс-конференции предоставили аким Аягозского района Сеилбек Искаков, районный прокурор Руслан Муратбеков и директор Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг Шолпан Макашева.

– Благодаря бдительности врача-психиатра и камерам видеонаблюдения администрацией ЦОССУ был оперативно проведён мониторинг и видеофиксация произошедшего. По факту жестокого обращения сразу же сообщили в правоохранительные органы, прокуратуру, районный акимат, доложили в Управление координации занятости и социальных программ ВКО, – сообщила Шолпан Макашева. – Записи с видеокамер переданы в правоохранительные органы. Так как я являюсь опекуном услугополучателей, мной было написано заявление по факту жестокого обращения.

В результате проведённых первичных мероприятий сотрудниками следственно-оперативной группы Аягозского РОП у потерпевшего установлены ссадины на лице и шейной области. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, возбуждённое по статье 140 ч. 2 УК РК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Согласно законодательству данные досудебного расследования не разглашаются.

– В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу, – проинформировали в местном акимате.

Как отметил прокурор Аягозского района Руслан Муратбеков, в прошлом году в учреждении по инициативе прокурора области и при поддержке акима ВКО Даниала Ахметова в целях обеспечения безопасности воспитанников были установлены камеры видеонаблюдения.

Добавим, дело находится на особом контроле прокурора области. На месте происшествия побывал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат.

Ания Есмухамет

Аягозский район