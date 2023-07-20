Дело мастера боится

Эту пословицу можно смело применить к индивидуальному предпринимателю Мәди Қабдрасилову.

Мечтать о любимом деле – иногда только этого недостаточно, потому как необходимы базовые знания и стартовый капитал. И чтобы мечты становились реальностью, разработан и успешно действует Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

В начале августа 2022 года Мәди Қабдрасилов обратился в Центр занятости населения акимата Усть-Каменогорска для получения государственного гранта. В центре Мәди, как и многим другим, было предложено пройти бесплатный курс обучения по проекту «Бастау Бизнес». Здесь молодой человек получил знания по основам ведения бизнеса, составлению бизнес-плана и другую информацию.

После успешного завершения обучения и получения сертификата Мәди Қабдрасилов подал заявку на получение государственного гранта на реализацию новых бизнес-идей. Его проект «Ремонт вмятин машин без покраски» получил одобрение комиссии и по итогам начинающему бизнесмену выделили грант в размере 400 МРП (1 225 200 тенге). Предприниматель в соответствии с бизнес-планом на выделенные средства приобрёл необходимое оборудование, арендовал помещение.

Довольно быстро появились клиенты, которые сразу оценили качество оказываемых услуг. Теперь бизнесмену необходимо расширяться, ведь автотранспорта с каждым годом становится больше, а значит, и клиентов тоже.

Альмира Нуртаева