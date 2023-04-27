Давайте дружить театрами

Два дня, девять спектаклей, тысячи зрителей, яркие встречи и невероятные знакомства…

Впервые состоялись обменные гастроли между Государственным русским драматическим театром имени Ф. М. Достоевского (Семей) и Восточно-Казахстанским областным театром драмы (Усть-Каменогорск).

После разделения Восточно-Казахстанской области и области Абай театры, больше не объединённые географически, решили перебросить мост дружбы для культурного сотрудничества. Схожесть истории и судеб, духовное родство и богатые традиции стали прочным фундаментом для выстраивания совместных проектов.

«Женитьба» с «Перебором»

…Открытие гастролей в Семее, на большой сцене Театра им. Абая. Пока артисты настраиваются на первую встречу с местной публикой, зрители пребывают в некотором волнении и нетерпеливом ожидании.

– Мы очень любим театр и посещаем все премьеры, – замечает житель Семея Владислав Кучин. – О труппе из Усть-Каменогорска, к сожалению, ничего не знаем. Замечательно, что эти гастроли состоялись, благодаря этому есть возможность познакомиться с новым коллективом, репертуаром и в то же время укрепить культурные связи между двумя городами.

В качестве первого гастрольного «залпа» с главной театральной сцены области Абай прозвучал спектакль «Перебор» по пьесе австрийского автора Херберта Бергера. Выбор постановки, по словам художественного руководителя Восточно-Казахстанского областного драматического театра – Русского театра, обладателя нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Андрея Воронина, был связан с особенностями восприятия.

– Естественное желание людей в конце рабочей недели – отдохнуть, восстановить силы и развеселиться. «Перебор» – для этого подходящий спектакль, – говорит Андрей Воронин.

И его режиссёрское чутьё в очередной раз не подводит.

– Комедия очень интересная, актёры классно, эмоционально исполняют свои роли, очень смешно, – делится молодой зритель, представившийся Арманом.

Заинтриговав семейских театралов первым успешным вечером, артисты тем самым подогрели их интерес к другим постановкам.

В гастрольной афише Восточно-Казахстанского областного драматического театра также были сказки «Три поросёнка» С. Михалкова, «Аленький цветочек» И. Карнауховой, Л. Браусевича и совершенно невероятное событие в двух действиях «Женитьба» Н. Гоголя.

Зрительские симпатии

В одной из кульминационных сцен классической постановки, когда главный герой Кочкарев (исп. А. Воронин) произносил трогательный монолог, неожиданно из зрительного зала раздался мужской голос: «Давай я женю!». На что артист не растерялся и ответил: «Не надо!».

– Местные зрители приняли нас тепло, – отмечает актриса Юлия Волобуева. – Во время поклона на сказке «Аленький цветочек» ко мне подошла мама с маленькой девочкой и попросила дать возможность дочке прикоснуться к цветку, в волшебную силу которого она всецело поверила благодаря искусству. Как можно было отказать в такой просьбе?

Вместе с тем, гастроли в Семее послужили импульсом для осмысления актёрами своих способностей, пробуждения их творческого потенциала.

– Здесь сцена имеет свои особенности – она больше, между нею и зрительным залом ощутимая дистанция. Поэтому нашим актёрам приходилось сильно затрачиваться, форсировать голос, чтобы «достучаться» до сердца каждого, кто пришёл на наши спектакли, – признаётся Андрей Воронин.

Зато все эти затраты, старания артистов были с лихвой восполнены бурными овациями, которыми завершились гастроли.

Ответный визит «милого друга»

Спектакли государственного русского драматического театра имени Ф. М. Достоевского в Усть-Каменогорске начались вечером 21 апреля.

– Мы приехали на короткие гастроли, – рассказывает актёр и художественный руководитель театра имени Ф. М. Достоевского Андрей Глушков. – За два дня вниманию зрителей областного центра представили несколько постановок. Ведущую роль отвели спектаклю «Милый друг» по мотивам произведения Ги де Мопассана. Это история о человеческой хитрости, изворотливости – о плутовстве.

Постановкой спектакля «Милый друг» руководил режиссёр московского театра «Современник» Олег Плаксин.

– Это не первая подобная работа в нашем театре, – поясняет Андрей Глушков. – Совместное творчество началось, когда Олег Алексеевич был студентом режиссёрского факультета Российского института театрального искусства – ГИТИС. В те годы он поставил в театре Достоевского около 15 спектаклей.

Новая постановка вдохновила режиссёра на эксперимент с так называемыми пластическими решениями эпизодов, когда актёры дополняют свои диалоги определёнными движениями, раскрывающими эмоции той или иной ситуации ярче и драматичнее. И это действительно выглядит крайне уместно, ведь в центре истории – парижский молодой красавец-авантюрист, не обладающий выдающимися талантами, но быстро смекнувший, что его внешность может принести ему гораздо больше успеха, чем труд. Особенно, если природная харизма позволяет покорить сердце любой дамы, в том числе весьма состоятельной…

По мнению художественного руководителя, такая интерпретация постановки придаёт игре актёров и всему спектаклю определённый шарм, стиль, графичность и неповторимое очарование. Действия на сцене несут не только смысловую нагрузку, но и эстетическую функцию, побуждая зрителя восхищаться красотой разворачивающейся на глазах истории.

– Герои на сцене существуют не так обыденно, как если бы актёры играли пьесу Чехова, где подача скорее более бытовая, – рассказывает художественный руководитель. – И в то же время, это не гротеск, мы рассказываем историю романа более поэтически, с насыщенными красками, не совсем так, как это обычно представлено в психологической драме.

Из любви к искусству

Художественный руководитель отметил, что в театре Достоевского нет постоянных режиссёров.

– Мы приглашаем разных людей для постановки спектаклей, – говорит Андрей Глушков. – Иногда наше руководство даже некоторым образом рискует, поскольку среди тех, с кем мы работали, были такие, кто ещё ни разу не ставил спектаклей. Это могут быть совсем молодые режиссёры, которые воплощают в жизнь свои дипломные спектакли. Поэтому репертуар всегда очень разнообразный и интересный.

Помимо спектакля «Милый друг» усть-каменогорских ценителей театрального искусства порадовали постановки «Маленький принц» по мотивам трогательной повести Антуана де Сент-Экзюпери и «Дядюшкин сон» по повести Фёдора Достоевского.

По словам Андрея Глушкова, театр Семея не раз удостаивался не только восторженных отзывов зрителей и высоких оценок критиков, но и престижных республиканских и зарубежных наград.

Совместный проект двух театров показал, что коллективы Семея и Усть-Каменогорска объединяет многое – искренняя любовь к искусству, зрителям, поиск истины и стремление развиваться, а также возможности радовать мастерством и своими лучшими постановками.

А история не раз доказывала, что наиболее прочные мосты дружбы возводятся как раз через культурное сотрудничество!

Уже 27–28 апреля сценами в рамках обменных гастролей обменяются артисты Восточно-Казахстанского областного драматического театра-Молодёжного театра и Павлодарского областного казахского музыкально-драматического театра имени Ж. Аймауытова.

Дарья Шавлева, Лилия Дроздова

Фото Дарьи Шавлевой

Усть-Каменогорск – Семей