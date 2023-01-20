Давайте читать вместе!

В рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга» 2023 год посвящён творчеству известного драматурга, писателя, общественного деятеля Толена Абдикова.

Акция «Одна страна – одна книга» проводится в нашей стране с 2007 года по инициативе Национальной академической библиотеки РК и Ассоциации библиотекарей РК при поддержке Министерства культуры РК и давно стала традиционной. Она направлена на продвижение лучших произведений национальной литературы, сохранение духовного наследия, приобщение к нему подрастающего поколения, а также повышение интереса общества к отечественной литературе и поэзии.

Каждый год акция посвящается важным для нашей страны событиям или знаковым личностям. К примеру, в 2021 году её приурочили к 30-летию Независимости Республики Казахстан, в прошлом – для всеобщего чтения был выбран сборник стихов и крылатых выражений казахского поэта, просветителя, основателя казахской лингвистики и литературоведения Ахмета Байтурсынова. В 2023 году в рамках акции «Одна страна – одна книга» утверждено чтение произведений писателя и общественного деятеля Толена Абдикова.

Толен Абдиков родился в сентябре 1942 года в селе Енбек Жангельдинского района Костанайской области. В 1965 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета. В разные годы работал литературным сотрудником в газете «Қазақстан пионері», заведующим отделом в издательстве «Жалын», заместителем главного редактора, главным редактором киностудии «Казахфильм», инструктором, заведующим сектором литературного отдела Центрального комитета коммунистической партии Казахстана, главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті»…

Первый рассказ Толена Абдикова под названием «Райхан» напечатан в 1964 году в сборнике рассказов молодых писателей Казахстана «Таңғы шық» («Утренняя роса»). В 1977 году вышла в свет книга переводов «Эллада ерлері» («Герои Эллады»), в которой были собраны греческие легенды.

Автор написал немало произведений – сборники рассказов и повестей: «Көкжиек» («Горизонт»), «Ақиқат» («Истина»), «Күзгі жапырақтар» («Осенние листья»), «Айтылмаған ақиқат» («Нерассказанная истина»), роман «Өлі ара», посвящённый годам коллективизации в Казахстане.

Стоит отметить, что по пьесам Толена Абдикова ставились спектакли, а по сценариям снимались фильмы. Все работы пользовались огромной популярностью. Так, в 1984 году в Алматы на сцене ТЮЗа состоялась постановка драматического произведения «Біз үшеу едік» («Нас было трое»).

За повесть «Парасат майданы» Толен Абдиков был награждён международной медалью имени Франца Кафки. Также он является лауреатом Государственной премии РК.

– В своих произведениях Т. Абдиков стремится передать жизнь с её противоречиями, сложность человеческих отношений, – отметили сотрудники Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина. – Его произведения привлекают внимание читателей не только реалистичностью передачи событий, но и эмоциональной составляющей повествования.

Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих познакомиться с многогранным творчеством писателя. Давайте читать и продвигать произведения отечественной литературы вместе!

Татьяна Кравченко