Дадим пандемии бой

С 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации российским препаратом против коронавируса «Спутник V».

В Казахстан поступила первая партия вакцины в объёме 22 тысяч доз, которые распределяют по всем регионам. В Восточном Казахстане на сегодняшний день уже получили 1300 доз прививок от КВИ, 650 вакцин получили поликлиники Усть-Каменогорска и столько же – медучреждения города Семея.

Одними из первых, кто сделал прививку от коронавируса, стали главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

В Усть-Каменогорске одними из первых прививку получили представитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Канат Турдиев и главный врач Центра матери и ребёнка Ермек Омарбеков, в Семее – заместитель руководителя Управления здравоохранения ВКО Думан Берикулы, а также главный врач Перинатального центра Аркат Даирбеков.

Напомним, вакцина является двухкомпонентной – после первой дозы вторую необходимо получить через 21 день. Если в ближайшие три недели не обострятся хронические заболевания и не ухудшится состояние здоровья, то предстоит второй этап вакцинирования. При этом прививка против COVID-19 векторная, то есть не содержит вирус, поэтому вакцинированные люди не представляют опасности для окружающих.

По мнению специалистов, только вакцинация способна стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Казахстане и во всем мире.

С начала пандемии в республике зарегистрировано почти 187 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Продолжают лечение около 28 тысяч человек, из них 254 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 54 – в состоянии крайней степени тяжести, 38 пациентов – на аппаратах ИВЛ.

Восточный Казахстан по матрице оценки эпидемиологической ситуации с 30 января находится в «жёлтой» зоне.

Как отметил Ерлан Киясов, чтобы вернуться к нормальной жизни без ограничений, карантинов и локдаунов, иммунитет должен быть сформирован у более 50 процентов населения страны.

О необходимости выработки коллективного иммунитета к коронавирусу посредством вакцины также говорит Ермек Омарбеков.

– Пандемия поменяла уклад нашей жизни. Она изменила всех нас. Но если мы хотим вернуться к своему привычному укладу, ходить друг к другу в гости, посещать кинотеатры, театры, беспрепятственно видеться с родственниками, нам необходимо выполнить два главных условия – получить вакцину и выполнять все предписания главного государственного санитарного врача РК. Тогда мы сможем вернуться к обычной жизни, – считает главный врач Центра матери и ребёнка ВКО.

В планах Министерства здравоохранения на этот год произвести вакцинацию с охватом до 6 миллионов граждан. Процесс будет осуществляться поэтапно. В первую очередь прививку против КВИ получат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции. На начальном этапе будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приёмных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и университетах. Третий этап охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий.

При этом главный санврач Казахстана напомнил, что прививка против коронавируса будет бесплатной. Он также озвучил себестоимость одной двухкомпонентной дозы российской вакцины, которая составляет 26 долларов, или 11021,4 тенге на сегодняшний день.

С 15 февраля она будет выпускаться не только на территории Российской Федерации, но и на базе фармацевтического комплекса в Карагандинской области.

В стране проведена проверка готовности всех прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более двух тысяч медицинских работников, из них 358 – в Восточном Казахстане.

Кроме того, в начале февраля для хранения вакцины в больницы области закупят 16 биомедицинских морозильников и 60 термоконтейнеров с многоразовыми терморегистраторами.

Для организации, мониторинга и методологической помощи в ВКО создана рабочая комиссия.

Дарья Антон

Фото из открытых источников