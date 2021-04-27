Цифровой консилиум

В 42 больницах области планируют внедрить цифровую систему для архивации рентгеновских снимков и обмена ими.

Как сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, проведено предварительное обсуждение по этому вопросу.

Система PACS даёт возможность централизовать чтение рентгеновских снимков. Таким образом, врачи могут проводить диагностику из любой точки региона. Сделанный в селе снимок при необходимости через три-четыре минуты будет изучен врачом районного или областного центра. Система автоматически передаёт снимок на центральный сервер и рабочую станцию. При этом искусственный интеллект также подсказывает специалистам, на что конкретно нужно обратить внимание.

Согласно проведённому анализу, этот проект позволит увеличить выявляемость онкозаболеваний и туберкулёза на ранних стадиях. Кроме того, он решает вопрос нехватки кадров, а именно врачей-рентгенологов.

– Искусственный интеллект – это мировой тренд. Либо мы успеваем вскочить на подножку этого уходящего поезда, либо каждый год по 30 дней диагностируем и теряем золотое время, которое позволяет человеку дальше жить, – сказал Даниал Ахметов. – Поручаю к пятнице подготовить все документы и обоснованное заключение экспертов.

Стоит отметить, что авторами проекта также предусмотрено проведение интернета с необходимой скоростью.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников