Цифровая трансформация в действии

Общение в мессенджере, онлайн-платежи, электронные услуги – всё это становится частью повседневных дел современного человека. Цифровизация, интенсивно вошедшая в жизнь казахстанцев с принятием государственной программы «Цифровой Казахстан», создаёт новую модель экономики, в которой оцифрованы не только базовые отрасли и бизнес, но и множество социальных услуг.

В Восточном Казахстане проводится системная работа по исполнению государственной программы «Цифровой Казахстан». В 2020 году в регионе было создано Управление цифровизации и архивов. Утверждена Дорожная карта по достижению цифровых инициатив по 15 направлениям, разработано 20 паспортов цифровых проектов.

Важную роль в получении услуг цифровых сервисов играет обеспечение всех районов области подключением к сети интернет. С этого года функции по обеспечению всех районов ВКО интернетом, мобильной связью переданы в Управление цифровизации и архивов. Подробно о работе в данном направлении рассказала руководитель ведомства Марина Гагарина.

По её словам, в Восточном Казахстане из 683 сельских населённых пунктов высокоскоростным интернетом 8 Мбит/с обеспечены 277 сёл или 40,5 процента от общего числа. 261 село имеет интернет до 2 Мбит/с. Низкая скорость интернета, менее 0,5 Мбит/с, у 145 сёл.

– Реализуется проект по улучшению качества интернета «250+», который позволит жителям удалённых населённых пунктов получить доступ к широкополосному мобильному интернету, а с ним и возможность пользоваться цифровыми государственными услугами, – отметила Марина Гагарина. – По данному проекту планируем в 31 сельском населённом пункте заменить спутниковую трансмиссию на наземную, в 32 сёлах перевести технологии на 3G/4G, в 45 сёлах необходимо построить 58 антенно-мачтовых сооружений, в 47 – усилить каналы связи.

В сентябре этого года Управление цифровизации и архивов совместно с Министерством цифрового развития провели проверочные мероприятия, в результате которых в 24 населённых пунктах выявили нарушения по услугам голосовой связи и мобильного интернета технологии 3G/4G. Недостатки планируется устранить до конца года.

Кроме того, одно антенно-мачтовое сооружение уже построено в селе Бородино района Алтай. Работа в данном направлении будет продолжена.

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в стране поэтапно повышают уровень цифровой грамотности населения. К 2022 году данный показатель должен составлять 83 процента. Уже сейчас можно сказать, что на востоке Казахстана уровень цифровой грамотности выше республиканского показателя и составляет 84,1 процента.

Как сообщила Марина Гагарина, чтобы повысить уровень цифровой грамотности населения, в регионе проходит обучение по пяти программам.

Помимо этого, завершена работа по оцифровке инженерных сетей во всех районных центрах, региональная геоинформационная система интегрирована с автоматизированной информационной системой государственного земельного кадастра и системой Единого государственного кадастра недвижимости. В системе зарегистрировано более 120 тысяч пользователей. Было получено 64 млн обращений к порталу.

– Принимаемые меры влияют на уровень удовлетворённости использования населением алгоритмов получения государственных услуг в электронном формате, – сообщила Марина Гагарина.

Отдельно хочется отметить реализацию проектов, связанных с цифровой трансформацией. В 2019 году был создан Межведомственный ситуационный центр. В его структуру вошли служба общественного правопорядка, аппаратно-программный комплекс «Сергек», единная дежурно-диспетчерская служба «112», аварийно-коммунальная служба «109», инновационный центр «Jastar Time», ситуационный центр акима области.

В едином ситуационном центре отслеживают 1600 социально-экономических показателей, работает 74 кейса, 35 межсистемных интеграций. Всё это создаёт правильный цифровой сбор основной информации о развитии всех отраслей экономики.

Камеры «Сергек» позволяют выявлять больше нарушений ПДД и административных правонарушений. В областном центре фиксация нарушений производится на 159 аппаратно-программных комплексах или посредством почти четырёх тысяч камер. Около 1 300 камер отслеживают порядок на дворовых территориях Усть-Каменогорска.

За этот год благодаря камерам «Сергек» зафиксировано более 150 тысяч нарушений правил дорожного движения, что на 40 процентов выше аналогичного периода 2020 года. Тогда было выявлено 115 тысяч нарушений.

Кроме того, с начала этого года камеры «Сергек» помогли выявить девять тысяч административных правонарушений, что на 17 процентов больше периода 2020 года. Было раскрыто 137 уголовных дел.

Запуск АПК «Сергек» запланирован в Семее. Камеры должны охватить 74 перекрёстка, 40 линейных участков. Всего должно быть установлено 1390 камер.

– Уже утверждён перечень мест установки камер, в «пилотном» режиме на 10 локациях произведён монтаж 20 камер, которые интегрированы с Ситуационным центром акима ВКО, – отметила Марина Гагарина.

Помимо этого, в регионе реализуется проект по национальной системе видеомониторинга, согласно которой Департамент полиции разрабатывает Дорожную карту по увеличению камер видеонаблюдения, а также интеграции всех установленных камер. В систему мониторинга будут включены все объекты, в том числе торгово-развлекательные центры.

В целом, на сегодняшний день по Восточному Казахстану установлено 18 тысяч камер видеонаблюдения.

В сфере транспорта реализован проект в рамках государственно-частного партнёрства по внедрению системы контроля и оплаты проезда в общественном транспорте с созданием информационной системы диспетчеризации городского пассажирского транспорта. Транспорт перешёл на использование бесконтактной системы оплаты – основным платёжным средством стала транспортная карта Oskemencard.

По данным Марины Гагариной, к системе электронного билетирования в Усть-Каменогорске присоединились 57 маршрутов на 552 автобусах, четыре маршрута на 28 трамваях.

Помимо этого, в областном центре запустили сервис по оплате проезда с мобильного баланса. На первом этапе сервис стал доступен на трамвайных маршрутах №1, №3, №4, на автобусных маршрутах №32, №25, №43а.

Также в Усть-Каменогорске внедрена онлайн-система проката велосипедов, оборудовано четыре станции: Речной вокзал, сквер «Победа», набережная на улице Астана, парк «Самал», которые оснащены системами видеонаблюдения в зоне покрытия камер «Сергек».

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в стадии реализации проект умной приборизации. По области насчитывается 5500 многоквартирных жилых домов, техническую возможность для установки общедомовых приборов учёта воды имеют 3700 домов. В настоящий момент 877 домов обеспечены приборами учёта воды. Также установлено 1411 общедомовых приборов учёта тепла.

В эксплуатацию введён единый диспетчерский центр по управлению системами уличного освещения Усть-Каменогорска, Семея и районных центров ВКО. По данным Марины Гагариной, в настоящий момент смонтировано около 19 тысяч светильников или 92 процента от общей потребности.

Реализация проектов по цифровой трансформации только набирает обороты. В этом году был утверждён национальный проект «Технологический рывок за счёт цифровизации, науки и инноваций». Он включает в себя 44 показателя, 12 из них вошли в План развития территорий Восточно-Казахстанской области.

Ведомство работает над развитием систем безопасности, установкой камер видеонаблюдения, оснащением полиции цифровыми инструментами, развитием цифровых сервисов в области чрезвычайных ситуаций, систем пожаротушения. Кроме того, цифровым стандартам должна отвечать работа акимата. Так, в целях развития облачных технологий, открытости государственного органа для граждан была внедрена информационная система «е-Обращение» и центр «Нәтиже». Помимо этого, государственные органы, в том числе в сельских округах, переходят на облачный документооборот. Дополнительно специалисты управления цифровизации разработали сервисные модели программных комплексов по цифровому мониторингу готовности избирательных участков, по учёту наблюдателей во время проведения выборов и отслеживанию явки, автоматизированный сервис по учёту жертв политических репрессий.

Согласно плану, все организации среднего образования должны быть обеспечены интернетом не ниже 100 мб/с для внутреннего контента, 8 мб/с для внешнего контента.

Важная составляющая развития цифровой трансформации – это повышение квалификационной политики в сфере IT-технологий. Поэтому в регионе будут продолжать сотрудничество с высшими учебными заведениями по привлечению IT-кадров в отрасль цифровизации региона.

Дарья Антон

Коллаж Анны Ерёминой