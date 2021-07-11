Центр фундаментальных знаний

Выпускникам Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова 2021 года вручили дипломы.

Торжественная церемония вручения дипломов прошла в рамках празднования 30-летия Независимости РК и Дня столицы.

Отметим, университет является ровесником суверенного Казахстана, ведь в 1991 году Усть-Каменогорский педагогический институт, созданный в 1952 году, был преобразован в Восточно-Казахстанский государственный университет.

Сегодня вуз – признанный центр образования, науки и культуры. В этом году его окончили 1566 выпускников, 153 из них получили диплом с отличием.

– Выпуск 2021 года войдёт в историю как легендарный выпуск в год 30-летия Независимости РК. К тому же эти студенты учились в условиях пандемии. Это был не простой период, и мы его успешно преодолели в дистанционном формате, сохранив человеческий капитал, качество образования выпускников, конкурентоспособных на рынке труда, – подчеркнул ректор университета Мухтар Толеген.

Также с получением дипломов будущих специалистов поздравил председатель правления медиахолдинга «Шығыс ақпарат» Ерлан Смагулов. Он отметил, что двери медиахолдинга всегда открыты для выпускников. Более того, 60 процентов сотрудников предприятия составляют выпускники этого университета.

Кроме того, в ходе мероприятия было объявлено, что Учёный совет университета присвоил старшему преподавателю кафедры казахской, русской филологии и журналистики, известному журналисту Айтмухамбету Касымову звание «Почётный профессор ВКУ им. С. Аманжолова».

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников