Ценные советы 

Предпринимателям Шемонаихинского района оказали консультационную поддержку по эффективным методам выхода из локдауна.

Выездное совещание в Шемонаихинский район состоялось в рамках проекта «Развитие местного самоуправления путём привлечения населения к управлению территориями через деятельность общественных советов».

– Основной темой обсуждения стал выход из локдауна, – отметила председатель регионального Совета деловых женщин НПП РК «Атамекен» по ВКО, руководитель рабоче-экспертной группы по развитию малого бизнеса при Общественном совете ВКО Елена Березинская-Абилова. – Консультационная поддержка и поиск эффективных механизмов выхода из кризиса предпринимателей – это основная цель встречи.

Параллельно были даны консультации по диверсификации бизнес-процессов, формированию маркетинговой стратегии с развитием личного бренда и продвижению продукции в социальных сетях. Также представитель фонда «ДАМУ» дала разъяснения по действующим программам и кредитованию.

В рамках организованной диалоговой площадки состоялся продуктивный обмен мнениями. Предприниматели проявили активность и готовность к коллаборативному сотрудничеству.

Ева Ким

Шемонаихинский район