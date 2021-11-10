Чтобы помочь людям

Более 30 литров крови за один день сдали доноры полицейские региона.

В Департаменте полиции ВКО прошла акция «День донора». В этом году в акции приняли участие 70 сотрудников полиции. С самого утра возле актового зала стражи порядка выстроились в очередь, чтобы помочь нуждающимся в переливании компонентов крови. К слову, с каждым годом желающих стать донором становится всё больше.

Одни пришли сдавать кровь впервые, а другие уже хорошо знакомы с этой процедурой, но всех объединяет одно – желание помочь людям. По долгу службы полицейские чаще других сталкиваются с пострадавшими в авариях людьми и знают, насколько важно переливание крови для спасения жизни.

– Мы не хотим оставаться безучастными. Помогать людям – это наша прямая обязанность. Надеемся, что сегодняшняя акция поможет спасению не одной жизни, – поделился инспектор службы батальона патрульной полиции Айдын Бакинбаев.

Неоднократно врачи отмечали, что именно полицейские весьма ценны в качестве доноров, поскольку они уделяют пристальное внимание своему здоровью и регулярно проходят медицинские осмотры.

Добавим, эта акция продолжится.

Гульжан Естаева