Акция

Чтобы помочь людям

10.11.2021
88

Более 30 литров крови за один день сдали доноры полицейские региона.  

В Департаменте полиции ВКО прошла акция «День донора». В этом году в акции приняли участие 70 сотрудников полиции. С самого утра возле актового зала стражи порядка выстроились в очередь, чтобы помочь нуждающимся в переливании компонентов крови. К слову, с каждым годом желающих стать донором становится всё больше.  

Одни пришли сдавать кровь впервые, а другие уже хорошо знакомы с этой процедурой, но всех объединяет одно – желание помочь людям. По долгу службы полицейские чаще других сталкиваются с пострадавшими в авариях людьми и знают, насколько важно переливание крови для спасения жизни.  

– Мы не хотим оставаться безучастными. Помогать людям – это наша прямая обязанность. Надеемся, что сегодняшняя акция поможет спасению не одной жизни, – поделился инспектор службы батальона патрульной полиции Айдын Бакинбаев.  

Неоднократно врачи отмечали, что именно полицейские весьма ценны в качестве доноров, поскольку они уделяют пристальное внимание своему здоровью и регулярно проходят медицинские осмотры.  

Добавим, эта акция продолжится.

Гульжан Естаева

10.11.2021
88

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