Чтобы мир стал лучше

Военнослужащие Пограничных управлений Департамента Пограничной службы КНБ по ВКО приняли участие в благотворительной акции.

В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и реализации социального проекта «30 добрых дел» пограничники региона посетили детские дома, встретились с многодетными и малоимущими семьями, детьми с особыми потребностями.

Так, военнослужащие Пограничного управления по району Алтай оказали материальную помощь многодетной семье Редькиных в виде продуктовой корзины и денежных средств. В семье воспитываются восемь детей, один из них имеет диагноз ДЦП.

Военнослужащие авиационного отделения пограничного контроля «Өскемен» побывали в гостях у семьи Гожеман, где растут трое детей. Диагноз четырнадцатилетнего Дмитрия – ДЦП. Этой семье в качестве посильной помощи привезли продовольственную корзину и игрушки.

Личный состав автомобильного отделения пограничного контроля «Убе» посетил дом, в котором проживает восьмилетний Ерасыл Автиль с диагнозом ДЦП, и вручил продовольственную корзину и подарок.

В свою очередь, военнослужащие Пограничного управления по Курчумскому району подготовили для 11 детей—инвалидов пакеты с продуктами питания и корзины с фруктами. Особое внимание уделили обновлению их гардероба.

Материальную помощь в виде продовольственной корзины пограничники Зайсанского района оказали семье Сакибаевых. В ней мама одна воспитывает троих детей.

Кроме того, в рамках акции милосердия пограничники передали продовольственную корзину и подарки одному из военнослужащих отделения пограничного контроля «Майкапчагай». Парень вырос в многодетной семье, а три года назад у него умерли родители. Теперь он один воспитывает своих братьев и сестёр.

– Воины в зелёных фуражках охотно принимают участие в благотворительных акциях, всегда готовы протянуть руку помощи нуждающимся людям, – отметили в пресс-службе Департамента Пограничной службы КНБ по Восточно-Казахстанской области. – Совершая добрые поступки, мы искренне и бескорыстно помогаем людям, меняем свой внутренний и окружающий мир, делаем его краше и радостнее.

Ания Есмухамет

Фото Департамента Пограничной службы КНБ по ВКО