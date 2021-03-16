Чтобы доверяли

За три года в регионе совершено 62 коррупционных преступления с участием полицейских.

Руководители Антикоррупционной службы и Департамента полиции Восточно-Казахстанской области провели совещание с личным составом полицейского ведомства Семея. В ходе встречи рассмотрены вопросы борьбы с коррупцией, обсуждены внесённые изменения в антикоррупционное законодательство по ужесточению ответственности за эти преступления.

– В общественном сознании соблюдение законности и обеспечение правопорядка отождествляются с деятельностью правоохранительных органов, и прежде всего органов внутренних дел, чьи сотрудники находятся в тесном контакте с населением, что прямо влияет на уровень доверия к ним, – заявил руководитель областной антикоррупционной службы Ерлан Жалмагамбет. – Это обстоятельство требует от полицейских высокой ответственности, профессионализма и безупречных моральных качеств.

По его словам, Антикоррупционной службой ВКО за 2018– 2020 годы зарегистрировано 62 преступления с участием полицейских. По ст. 200 УПК РК за 2020 год в адрес органов внутренних дел внесено 33 представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона. По результатам их рассмотрения к различным дисциплинарным взысканиям привлечены 13 сотрудников.

Как показывает анализ, большинство преступлений совершено сотрудниками административной полиции, оперативно-следственных служб, уголовно-исполнительной системы. В основном преступления связаны с получением взяток за незаконное прекращение уголовных дел, освобождение от административной ответственности.

Заместитель руководителя Департамента полиции ВКО Ренат Унарбеков отметил, что вопросы профилактики и борьбы с коррупцией находятся на особом контроле у руководства ведомства. Он предупредил всех присутствующих о строгом соблюдении антикоррупционного законодательства и дал ряд конкретных поручений.

Напоминаем, что любой гражданин может сообщить о фактах коррупции в Антикоррупционную службу через сall-центр 1424, который работает в режиме 24/7.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников