Что по готовности?

В Восточно-Казахстанской области продолжается подготовка к новому отопительному сезону.

Специалисты управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поделились первыми результатами этой работы.

Напомним, что ремонтная кампания ведётся в соответствии с утверждённым планом мероприятий. Однако, учитывая, что уже середина июня, некоторые данные могут вызывать опасения: успеют ли закончить работы к началу осенне-зимнего периода. Так, на сегодняшний день готовность ТЭЦ региона составляет 18 процентов, в разрезе оборудования котлы подготовлены на 20%, турбоагрегаты – на 14,9%.

По данным профильного управления, если говорить о подготовке инженерных сетей, то здесь ситуация складывается следующим образом: сети теплоснабжения – 24% (238,7 из 1 011,7 км), водоснабжения – 42% (1 690,1 из 4 013,1 км) и водоотведения – 56% (625,7 из 1 120,4 км). То, что ремонт идёт, понимают, по меньшей мере, жители Усть-Каменогорска, так как в связи с плановыми работами во многих районах города отключили горячую воду.

Безусловно, большую часть населения волнует вопрос, насколько готовы к будущему отопительному сезону социальные объекты (школы, детские сады, больницы и другие учреждения). Специалисты управления рассказали, что готовы 293 объекта здравоохранения из 314, что составляет 93%, 10 учреждений социальной защиты из действующих 12 и, к сожалению, пока нет ни одного подготовленного объекта образования из 511 работающих в регионе.

В многоквартирном жилом фонде в 17 процентах домов уже позаботились о будущей зиме.

– Практически сразу после отключения отопления мы подали заявку на проведение опрессовки и испытаний системы, – рассказала председатель одного из простых товариществ в Усть-Каменогорске Галина Александрова. – Так делаем каждый год, и ни разу не возникало проблем.

Продолжается работа и по обеспечению населения и бюджетных организаций углём. В соответствии с заключёнными договорами на 2023 год имеются графики поставки угля котельным и электростанциям. Для бюджетной сферы поставка угля будет осуществлена до 1 августа 2023 года. По состоянию на 12 июня для населения поставлено 48,3 тыс. тонн угля, или 11% от потребности на весь отопительный сезон.

На объекты образования и социальной защиты твёрдое топливо пока не поставлялось. Все вопросы подготовки находятся на контроле областного акимата.

Дарья Штейн