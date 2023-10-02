Что нужно знать о ВИЧ?

ВИЧ снова «расползается» по миру. Незаметно этот вирус вышел за пределы ключевых групп.

По словам врача-эпидемиолога Восточно-Казахстанского областного Центра СПИД Татьяны Башкирцевой, определить по внешним признакам, заражён ли человек ВИЧ, невозможно. Установить это могут только лабораторные исследования крови, которые производятся в Центрах СПИД. Пройти обследование на ВИЧ также можно в любой поликлинике по месту жительства бесплатно или платно в частных клинических лабораториях.

В настоящее время для раннего выявления этого заболевания используют тест-системы четвёртого поколения. Они способны обнаружить не только антитела к ВИЧ, которые организм вырабатывает в ответ на инфекцию, но и антиген вирусного белка p24, который появляется в крови вскоре после заражения, уже на 5–20 сутки. Антитела же могут появиться очень поздно, иногда спустя три месяца после инфицирования.

В Казахстане, как и во всём мире, строго следуют клиническим протоколам лечения. Есть трёхкомпонентная антиретровирусная терапия, которая блокирует размножение вируса, в результате болезнь не прогрессирует. Если человек перестанет принимать препараты, это может привести к прогрессированию болезни и даже фатальным последствиям.

СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита – является последней стадией развития ВИЧ. При СПИДе иммунитет человека настолько ослаблен, что другие, часто банальные заболевания, развивающиеся на фоне ВИЧ-инфекции, принимают необратимое течение и могут привести к летальному исходу при отсутствии специфического лечения.

В ВКО Центре СПИД оказывают широкий спектр профилактических, медицинских и диагностических услуг. По области также действуют шесть стационарных и один мобильный пункты доверия, куда могут обратиться лица из ключевых групп и бесплатно получить шприцы, одноразовые салфетки и средства индивидуальной защиты, ещё там проводят разъяснительную работу, экспресс-тестирование на ВИЧ.

Работает дружественный кабинет, где бесплатно проведут обследование не только на ВИЧ, но и на другие инфекции, передающиеся половым путём. При их выявлении предложат бесплатное лечение.

Специалисты центра напоминают, обследование на ВИЧ проводится бесплатно, а при желании, – и анонимно.

Консультацию можно получить по телефону 26-32-17 или обратившись по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1. Центр по профилактике и борьбе со СПИД.

Альмира Нуртаева