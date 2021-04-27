Что бюджет грядущий нам готовит?

Депутаты Восточно-Казахстанского областного маслихата утвердили отчёт об исполнении бюджета региона за 2020 год и внесли изменения в бюджет области на ближайшие три года.

Выступая с докладом на очередной, четвёртой сессии областного маслихата, руководитель Управления финансов ВКО Думан Рахметкалиев отметил, что в регионе сохранены положительные темпы устойчивого экономического роста. Возросли объёмы инвестиций, строительных работ, промышленного производства и сельского хозяйства.

Так, объём производства промышленной продукции за прошлый год составил 2 539,1 млрд тенге, индекс физического объёма – 101,5 процента, валовой продукции сельского хозяйства – 686,3 млрд тенге, индекс физического объёма – 102,6 процента.

Объём инвестиций в основной капитал составил 714,5 млрд тенге, индекс физического объёма – 112,0 процента, строительных работ – 359,2 млрд тенге, индекс физического объёма – 126,5 процента.

– Собственные доходы при прогнозе 40 217,6 млн тенге составили 40 914,8 млн тенге, прогноз перевыполнен на 697,2 млн тенге. Перевыполнение прогнозных показателей достигнуто в основном по всем видам доходных источников, – доложил Думан Рахметкалиев. – Кроме того, областью в полном объёме получены целевые трансферты и субвенции из республиканского бюджета на сумму 371 858,3 млн тенге.

По его словам, финансирование учреждений социальной сферы, строительства и капитального ремонта социальных объектов остаётся приоритетным направлением.

О реализации программы развития Восточно-Казахстанской области рассказала руководитель Управления экономики и бюджетных программ ВКО Сауле Улакова.

В 2020 году в программе было определено 40 индикаторов, из них достигнуто – 22. Всего реализовано 311 мероприятий на 312 млрд тенге за счёт всех источников финансирования.

Так, по итогам года индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности составил 101 процент, при плане – 100,7. Налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет выросли на 122 процента, при плане 103 процента. Инвестиции в основной капитал к 2016 году выросли на 138 процентов, при плане – 114,7.

Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигла планового значения 85 процентов. Обеспеченность централизованным водоснабжением в городах достигла планового значения 98,6 процента, в сельских населённых пунктах – 77,4, при плане – 76,4. Охват населения очисткой сточных вод в городах также достиг планового значения – 73 процента, на селе – 29,5, при плане – 29,2.

– 100 процентов детей от трёх до шести лет охвачены дошкольным воспитанием и обучением. Дуальным обучением охвачены 15,6 процента обучающихся в организациях ТиПО, при плане – 12,7, – сообщила Сауле Улакова. – Имеется рост обеспеченности населения спортивной инфраструктурой, снизился уровень преступности на 10 тысяч населения и удельный вес преступлений, совершённых на улице.

В то же время не достигнуты следующие индикаторы: индекс физического объёма валовой продукции сельского хозяйства, вырос уровень безработицы, увеличилась младенческая и материнская смертность.

Также в ходе сессии депутаты областного маслихата внесли изменения в бюджет Восточно-Казахстанской области на 2021–2023 годы.

– В приоритетном порядке направляются средства на ряд мероприятий, вошедших в комплексные планы развития пяти приграничных районов, – сказала руководитель Управления экономики и бюджетного планирования ВКО. – Перераспределение средств ожидается на текущий ремонт котельной в Курчатове, обустройство мини-футбольных и стрит-воркаут площадок в сёлах Аксуат и Акжар Тарбагатайского района.

Предусмотрены средства и на ремонт тепловых сетей детского сада и здания школы имени Р. Марсекова в посёлке Касыма Кайсенова Уланского района, капитальный ремонт медицинских организаций здравоохранения в селе Жанааул Курчумского района, в трёх сёлах Тарбагатайского района, в пяти сёлах Урджарского района.

Добавим, что финансирование получат и другие важные проекты.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета