Предпринимательство
Чистое дело
В Зайсанском районе частное предприятие по производству моющих средств успешно развивает свою деятельность.
Продукция предприятия «Зайсан мыло» хорошо известна многим потребителям как Зайсанского района, так и всей области. Индивидуальный предприниматель Зия Ердана теперь увеличил производственные мощности по выпуску традиционного хозяйственного мыла. Также с помощью государственной программы он успешно наладил производство жидкого мыла для мытья посуды и рук, а также хозяйственного мыла.
– Частное предприятие «Зайсан мыло» с самого начала своей деятельности успешно реализует намеченные планы и поставляет потребителям качественную продукцию, – отметили в акимате Зайсанского района.
Марк Касымов
Зайсанский район