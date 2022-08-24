Чистое дело

В Зайсанском районе частное предприятие по производству моющих средств успешно развивает свою деятельность.

Продукция предприятия «Зайсан мыло» хорошо известна многим потребителям как Зайсанского района, так и всей области. Индивидуальный предприниматель Зия Ердана теперь увеличил производственные мощности по выпуску традиционного хозяйственного мыла. Также с помощью государственной программы он успешно наладил производство жидкого мыла для мытья посуды и рук, а также хозяйственного мыла.

– Частное предприятие «Зайсан мыло» с самого начала своей деятельности успешно реализует намеченные планы и поставляет потребителям качественную продукцию, – отметили в акимате Зайсанского района.

Марк Касымов

Зайсанский район