Четырежды чемпион

Куаныш Кыдырпатша из Зайсанского района в четвёртый раз стал чемпионом Казахстана по гиревому спорту.

В Щучинске Акмолинской области завершился чемпионат Республики Казахстан по гиревому спорту среди мужчин. Целью соревнований стал отбор лучших спортсменов, которые будут защищать честь страны на предстоящем чемпионате мира.

Член сборной Казахстана, воспитанник Зайсанской спортивной школы Куаныш Кыдырпатша в четвёртый раз стал чемпионом страны в весовой категории свыше 95 килограммов. Теперь он будет представлять Казахстан на чемпионате мира, который пройдёт в октябре текущего года в Венгрии.

Ерик Абитов

Фото акимата Зайсанского района

Зайсанский район