Четвероногие напарники

В Департаменте полиции ВКО успешно действует кинологическая служба.

По данным пресс-службы ДП ВКО, кинологическая служба является специальным оперативным подразделением. Использование в работе специально подготовленных служебных собак позволяет эффективно предотвращать и раскрывать преступления, разыскивать и задерживать преступников, охранять общественный порядок, осуществлять поиск запрещённых веществ, взрывчатых устройств, а также оружия и боеприпасов.

Профессия кинолога, пожалуй, одна из самых интересных в органах внутренних дел. Она требует особого творческого подхода, здесь не получится работать по шаблону. Поэтому специалисты этой профессии разносторонние и интересные. Пример тому Алексей Гордеев – старший инспектор-кинолог ЦКС ДП ВКО. Он стоял у истоков профессии кинолога в Восточно-Казахстанской области.

– Свою службу начал в 2000 году в должности инспектора патрульной полиции Зыряновского ГРОВД, – вспоминает он. – До этого проходил срочную службу в армии кинологом. Руководители, заметившие мой интерес к собакам, предложили сформировать в отделе кинологическую службу. Так, в 2002 году приступил к работе в полиции в этом направлении.

Так, в Зыряновске (ныне – Алтай) он прослужил 12 лет. После, с накопленным багажом знаний, перевёлся в Департамент полиции, где по сей день передаёт опыт молодым сотрудникам по подготовке собак для результативной работы в полиции.

Алексей Гордеев рассказал и о трудностях в работе с собаками. По его словам, не каждый пёс поддаётся дрессировке одинаково, к каждому животному нужен индивидуальный подход. Поэтому профессиональному кинологу необходимо иметь большое терпение и спокойствие. Для собак он является вожаком, иначе они не будут его слушаться, по этой причине специалист должен обладать определёнными лидерскими качествами.

Собаки, воспитанные кинологами, становятся полноправными полицейскими, которые наравне с человеком разыскивают и выслеживают преступника. В начале служебного пути Алексея был случай, когда собака менее чем за 30 минут нашла двух мужчин, стрелявших в одного из охранников предприятия. Ищейка, прибыв на место происшествия, сходу взяла след подозреваемых и прямиком помчалась к месту их укрытия.

По словам кинолога, пришлось довериться чутью своего четвероногого напарника. О чём после ни секунды не пожалел. Ведь в ходе дальнейших разбирательств было установлено, что собака благодаря своему чуткому нюху и профессиональному обучению безошибочно указала на злоумышленников.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ДП ВКО