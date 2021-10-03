Чествование лучших педагогов

Ежегодно в первое воскресенье октября в Казахстане отмечают День учителя. В Восточном Казахстане в преддверии праздника наградили лучших педагогов, которые внесли значительный вклад в развитие сферы образования области.

На торжественном онлайн-мероприятии с профессиональным праздником преподавателей поздравила руководитель Управления образования Сайрангуль Жумадилова.

– День учителя можно считать всенародным днём, ведь у каждого из нас был учитель, оставивший значимый след в нашей жизни. С первых дней Независимости РК неизменным приоритетом государственной политики является сфера образования. За 30 лет суверенитета государства была создана новая система образования, которая отвечает всем современным требованиям. Принятый Закон «О статусе педагога» позволил повысить престиж преподавательской деятельности, улучшить социальное положение педагогов, – отметила Сайрангуль Жумадилова.

Ежегодно в Казахстане проводится конкурс «Лучший педагог» с призовым фондом от 800 тысяч до трёх млн тенге. Педагоги Восточного Казахстана на протяжении нескольких лет на этом конкурсе неизменно демонстрируют высокие результаты. С внутришкольного этапа, в котором приняли участие более двух тысяч преподавателей области, шесть педагогов прошли на республиканский этап, в котором трое стали обладателями звания «Лучший педагог-2021».

Победителей республиканского конкурса наградили на торжественном онлайн-мероприятии и вручили сертификаты на сумму 2,9 млн тенге. Среди лучших – преподаватель информатики Усть-Каменогорской средней школы №4 имени С. Нурмагамбетова Ольга Гатауллина, учитель математики многопрофильной гимназии имени Шакарима с обучением на трёх языках города Семея Жанар Дурмекбаева, учитель физики Бородулихинской средней школы имени Н. Островского Равиль Рыспеков.

Примечательно, что за последние пять лет в республиканском конкурсе победу одержали пять преподавателей из Бородулихинского района.

Кроме того, сертификатами от имени заместителя акима ВКО в размере 800 тысяч тенге награждены победители областного этапа конкурса «Лучший педагог». Среди них – воспитатель класса предшкольной подготовки областной специализированной школы-лицея для детей, одарённых в области математики, физики, информатики Оксана Королёва, учитель математики и робототехники в областном специализированном IT-школе-лицее Ержан Ауезов, учитель начальных классов Курчумской гимназии №3 Аяужан Мырзабаева.

– Профессия учителя является благородной во всём мире, во все времена. Я хочу выразить признательность акиму ВКО Даниалу Ахметову за большой вклад в развитие образования области. Пандемия по-новому показала статус и роль педагога в учебном процессе, родители ещё раз убедились, насколько это колоссальный труд – обучать детей, и какое важное место занимает учитель в жизни каждого школьника. Педагоги нашей школы стремятся к повышению качества знаний учащихся, мы помогаем детям раскрыть способности, найти призвание в жизни, – подчеркнула победитель областного этапа конкурса Оксана Королёва.

Благодарственными письмами от имени акима области с вручением сертификатов на премию на торжественном мероприятии были поощрены педагоги-воспитатели детских домов и специальных учреждений нашей области за подготовку воспитанников-победителей и призёров международных и республиканских творческих конкурсов и соревнований.

За многолетний добросовестный труд в системе образования благодарственные письма от акима области вручены представителям династий педагогов. Среди них династия Бушуевых из района Алтай, у которых общий педагогический стаж равен 237 годам. Благодарственные письма также получили династия Кусаиновых из Уланского района с общим стажем 157 лет, династия Безъязычных из Шемонаихинского района с общим педагогическим стажем 145 лет.

Дарья Антон