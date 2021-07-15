Чемпионские амбиции

Главный тренер «Торпедо» рассказал о том, как планирует выстраивать игру команды и чего ожидать болельщикам в новом сезоне.

По словам Руслана Сулейманова, задачи перед «Торпедо» ставятся всегда максимальные. Он следил за матчами команды в чемпионате Казахстана и отметил, что уровень чемпионата в целом стал выше.

– Удивился, что «Торпедо» не вышло в финал плей-офф, учитывая победу в регулярном чемпионате. В тренерском штабе состоит Андрей Корабейников, хорошо знакомый мне по «Торосу». Он будет отвечать за видеоанализ игр, при этом он с нами работает на льду, – поделился главный тренер «Торпедо». – Я не сторонник делить фронт работы и ответственность между тренерами всего штаба. Мы работаем как единый кулак. Хотя, конечно же, главный тренер в большей степени отвечает за результат.

Руслан Сулейманов отметил, что селекция не прекращается, в течение сезона нужно усиливать все позиции. Должна быть возможность для ротации состава. По его словам, ведутся переговоры с игроками, комплектование команды продолжается.

Тренировочный процесс будет «втягивающим» – необходимо подвести физическое состояние игроков к общему знаменателю.

18 июля команда выйдет на лёд, начнутся тренировки в двухразовом режиме «лёд+земля». Игроки будут заниматься специальной физической подготовкой, отрабатывать технико-тактические действия на льду. Запланированы контрольные матчи с «Алтай Торпедо», «Номадом» и «Сарыаркой». В августе состоится Кубок Казахстана в Алматы.

Сейчас в составе есть группа молодых воспитанников усть-каменогорской школы хоккея. Главный тренер подчеркнул, что требования к ним простые – нужно соответствовать уровню команды мастеров. Молодые воспитанники должны выдерживать конкуренцию.

– Повторюсь, хоккеист всегда должен быть в тонусе. Если он не выполняет требования и не соответствует поставленным задачам, то не задержится в основном составе. Для меня на первом месте стоит дисциплина на льду. При этом она должна соблюдаться и в быту, – говорит Руслан Сулейманов. – Я ожидаю интересной борьбы и упорных матчей, с учётом возросшего уровня чемпионата Казахстана. Команды усиливаются не только опытными мастерами, но и располагают талантливой молодёжью, что доказали в прошлом сезоне «Темиртау» и «Номад». Поэтому ждём интересного сезона.

Он отметил, что знает, какие требовательные и взыскательные болельщики в Усть-Каменогорске, которые всегда ценили красивый комбинационный хоккей. Главный тренер «Торпедо» и сам любит комбинационную и атакующую игру, но утверждает, что при этом нельзя забывать об обороне. Поэтому команде будут стараться прививать сбалансированный хоккей, когда вся пятерка умеет играть как в атаке, так и в обороне. Не без импровизации и инициативы в чужой зоне, но она должна быть нацелена на взятие ворот.

В современном хоккее возрастает роль реализации численного большинства. Игра «в большинстве» – это показатель мастерства игроков. По словам Руслана Сулейманова этому будут уделять большое внимание, отрабатывать на тренировках.

– Когда про тот же буллит говорят, что это лотерея – нет! Прежде всего, это мастерство исполнителей, – утверждает главный тренер «Торпедо». – Смотрел трансляции матчей чемпионата мира, жаль, что сборная Казахстана не попала в плей-офф. Следил за Александром Шином и Евгением Рымаревым. Особое внимание уделил игре вратарей. Считаю, что уход Андрея Шутова – потеря для нашей команды.

Отметим, что в бытность игроком, Руслан Сулейманов сам не раз выходил на лёд против «Торпедо». Он рассказал, что в его памяти отложились на всю жизнь матчи, в которых будучи молодым посчастливилось сыграть против легендарных мастеров – Бориса Александрова, Игоря Кузнецова, Владимира Локотко, Сергея Могильникова.

– В Усть-Каменогорске всегда были полные трибуны, хорошая поддержка болельщиков, а «Торпедо» славилось мастерами высокого класса. В то время не было фамилий на спине, но каждого узнавали на льду по катанию, владению шайбой и игровому почерку, – вспоминает Руслан Сулейманов.

Дмитрий Одинцов

Фото предоставлено пресс-службой ХК «Торпедо»