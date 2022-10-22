Чемпионке – слава и почести

В дождливый вечер четверга цветами и тёплыми улыбками встретили в Усть-Каменогорске чемпионку Азии по лёгкой атлетике среди юниоров Арину Гладышеву.

16-летняя спортсменка легкоатлетического профессионального клуба «ALTAY ATHLETICS» вместе со своими коллегами по клубу принимала участие в чемпионате Азии по лёгкой атлетике U18. Азиатское первенство проходило с 13 по 16 октября в Кувейте. Девушка стала лучшей на дистанции 3000 метров, не оставив своим соперницам ни единого шанса.

– Конкуренция на соревнованиях была достойной. Все мои соперницы оказались сильными спортсменками, но я справилась. И когда объявили мою победу, подняли Флаг Казахстана и зазвучал гимн, я испытала гордость за свою страну. Это было трогательно и волнительно. Соревнования прошли накануне Дня Республики и моя победа – как подарок к празднику. Я желаю Казахстану процветания и благодарю всех соотечественников, которые болели за нашу сборную, – выразила свою признательность болельщикам Арина Гладышева.

В чемпионате приняли участие около 400 спортсменов из 30 стран. Сборная Казахстана завоевала три золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль, обеспечив себе тем самым пятое место в общекомандном зачёте.

– Безусловно, я переживала за каждого своего воспитанника, в чемпионате выступал ещё один мой ученик. В финале в беге на 400 метров Никита Петяхин пришёл седьмым, но показал достойный результат 50.77 с. Оба эти спортсмена – учащиеся республиканской школы-интерната для одарённых в спорте детей в городе Риддере. Очень приятно, когда твой воспитанник встаёт на пьедестал, звучит Гимн Республики Казахстан, тем более в преддверии такого важного праздника, как День Республики, – призналась тренер Арины Гладышевой Татьяна Подкорытова.

Она поблагодарила за оказанную помощь в подготовке к соревнованиям и поддержку во время чемпионата интернат, Федерацию лёгкой атлетики и школу Ольги Рыпаковой.

Сама же чемпионка отметила, что приехала домой всего на пару дней, и после отправится на сборы, где будет готовиться к зимним чемпионатам Казахстана. Арина Гладышева планирует продолжать тренировки и выступления на соревнованиях, а также пройти отбор на зимний чемпионат Азии.

Аяужан Утеулинова

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