Чемпион мира из глубинки

Тренер детско-юношеской спортивной школы посёлка Глубокое Ораз Басаров стал золотым призёром чемпионата мира по армрестлингу.

В мировом первенстве, которое проходило в столице Румынии городе Бухаресте, принимали участие спортсмены из почти 50 государств.

Восточно-Казахстанскую область представляли несколько сильнейших армрестлеров, в их числе был Ораз Басаров. Спортсмен, выступавший в весовой категории до 55 килограммов правой рукой, завоевал золото, став чемпионом мира.

Наш герой – выходец из маленького села Привольное. Увлёкся армспортом в подростковом возрасте. Тренером Ораза на его малой родине был мастер спорта, чемпион Казахстана по армрестлингу Ерлан Уалиев, оказавший значительное влияние на становление молодого спортсмена. Он и сейчас работает в спортивной школе Уланского района, следит за успехами своего ученика и очень гордится им.

– В 2012 году я одержал первую победу на чемпионате области по армрестлингу, заняв второе место. Мне тогда было четырнадцать лет. Именно первая медаль предопределила мой дальнейший путь – я твёрдо решил связать жизнь со спортом.

Ораз Басаров не раз поднимал флаг своей страны на международных аренах. Он является 16-кратным чемпионом Республики Казахстан, 9-кратным чемпионом Азии, 10-кратным чемпионом мира по армрестлингу. В 2016 году спортсмену присвоено звание мастера спорта международного класса. Ораз достойно защищал честь Казахстана в Малайзии, Узбекистане, Болгарии, Кыргызстане, России, Татарстане, Италии.

– Все спортивные достижения имеют для меня особое значение, – делится Ораз Басаров. – К примеру, чемпионат мира 2018 года, проходивший в турецком городе Анталья, был первым выходом во взрослую игру. Эти соревнования принесли мне три золотые и одну серебряную медали. Благодаря этому я был удостоен специальной стипендии, что стало дополнительной мотивацией для меня.

Ораз в настоящее время работает тренером в детско-юношеской спортивной школе посёлка Глубокое, приобщает подрастающее поколение к армспорту и здоровому образу жизни.

– Отрадно, что интерес молодёжи к армрестлингу растёт с каждым днём, – говорит молодой тренер. – Наблюдая за моими успехами и видя мои награды, ребята воодушевляются и тоже стремятся к достижению спортивных вершин. Надеюсь, что мои воспитанники в будущем добьются больших успехов. Главное, что я им внушаю, – идти вперёд к своей цели, и тогда победа обязательно станет наградой.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива О. Басарова

Глубоковский район