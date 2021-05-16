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Чемпион Азии из Аягоза

16.05.2021
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Уроженец Аягозского района Сункар Куанышев стал чемпионом Азии по гиревому спорту.

Чемпионат проходил в конце апреля этого года в Ташкенте (Узбекистан). Наш земляк выступил в весовой категории до 85 килограммов. В борьбе за призовое место ему практически не было равных.

На сегодняшний день Сункар Куанышев является активным членом сборной области и страны. Также он сержант третьего класса войсковой части 10810.

Надо сказать, что ещё до чемпионата в Ташкенте Сункар неоднократно занимал призовые места на соревнованиях разного уровня среди военнослужащих. И в этот раз спортсмен из ВосточноКазахстанской области с честью оправдал надежды земляков.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район

16.05.2021
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