Чемпион Азии из Аягоза

Уроженец Аягозского района Сункар Куанышев стал чемпионом Азии по гиревому спорту.

Чемпионат проходил в конце апреля этого года в Ташкенте (Узбекистан). Наш земляк выступил в весовой категории до 85 килограммов. В борьбе за призовое место ему практически не было равных.

На сегодняшний день Сункар Куанышев является активным членом сборной области и страны. Также он сержант третьего класса войсковой части № 10810.

Надо сказать, что ещё до чемпионата в Ташкенте Сункар неоднократно занимал призовые места на соревнованиях разного уровня среди военнослужащих. И в этот раз спортсмен из Восточно—Казахстанской области с честью оправдал надежды земляков.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район