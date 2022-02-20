Человек театра

Он любил беззаветно и открыто, искренне и всепоглощающе, с теплотой и нежностью. Театр, людей, литературное слово, мироздание… Той чистой любовью, которая способна зажигать звёзды.

Вероятно, когда ушёл из жизни «ҚР Мәдениет қайраткері», член Союза театральных деятелей Казахстана, выдающийся актёр, маститый режиссёр и мудрый педагог Олег Петрович Маципуло, на нашем небосклоне появилась новая звезда.

Свет её не меркнет и сегодня, освещая путь многим людям, которым однажды довелось встречаться, общаться и созидать совместно с Олегом Петровичем. Среди них – коллеги по театральному цеху, зрители, его воспитанники.

Около 50 спектаклей за годы насыщенной творческой деятельности в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре, столько же сыгранных характерных ролей и десятки учеников, ставших впоследствии успешными актёрами. Такое выдающееся «досье достижений» у нас в регионе, пожалуй, лишь у одного корифея сцены, единственного и уникального в своём роде.

Каким запомнили Олега Петровича Маципуло те, с кем он проживал большую часть суток в репетициях, творческих поисках, занятиях и обсуждениях? Штрихи к портрету маэстро в правдивых и светлых воспоминаниях.

Актриса Марина Соколова:

– Олега Петровича считаю своим театральным учителем и режиссёром! Именно он разглядел во мне актёрские способности, занимался со мной и доверял интересные и сложные роли. Больше всего ролей я сыграла в спектаклях Олега Петровича. Мои самые любимые и дорогие: Кира («Модели сезона» Г. Рябкина), Варвара («Гроза» А. Островского), Лара («Французские страсти на подмосковной даче» Л. Разумовской), Раиса («Коммуналка» Л. Евгеньевой), Маргарита («Женись и управляй женой» Д. Флетчер), Людмила Сердюк («Женский стол в «Охотничьем зале» В. Мережко), Клементина («Забыть Герострата» Г. Горина), Евгения Мироновна («На бойком месте» А. Островского), Маша («Любовь на свежем воздухе» Ю. Ломовцева), Ирина Аркадина («Чайка» Б. Акунина).

Особое место в нашем совместном с Олегом Петровичем творчестве занимал спектакль «Марина Цветаева». Пьеса была написана Маципуло в соавторстве с павлодарской поэтессой Ольгой Григорьевой. Этот поэтический, философский спектакль был отмечен на фестивале «Цветаевский костёр» в Павлодаре. Кстати, позднее его литературный талант проявился также в пьесе «Минута памяти», написанной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Олега Маципуло отличали начитанность, эрудиция. Как правило, для постановки он брал пьесы серьёзные, философские, заставляющие думать, такие как «Сотворившая чудо» У. Гибсона, «Странная миссис Сэвидж» Д. Патрика.

Спектакли Олега Петровича пользовались колоссальным зрительским успехом и не сходили с подмостков многие годы. Среди таких любимых всеми постановок – «Прибайкальская кадриль» В. Гуркина.

Он безумно любил театр, болел им. Несмотря на возраст, оставался большим ребёнком – непосредственным, ярким, всегда с шутками и на позитиве.

Заведующая музыкальной частью, «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Елена Мищенко:

– Мне с ним, как с режиссёром, работалось легко. Он был музыкальным человеком, потому что вырос в творческой среде – его отец был дирижёром, мама – актрисой, оба работали в оперетте. Олег мог дать направление, подсказать тему. Если у нас вдруг где-то не смыкалось, мы вместе начинали искать, перебирать, пробовать. Он не мог ни минуты сидеть без дела – если в это время не ставил спектакль, то занимался с молодыми актёрами, готовил их к поступлению в вузы.

Актриса Юлия Волобуева:

– Мы ощущали его творческую одержимость и заражались ею. Он говорил нам, участникам студенческого театра, а впоследствии и своим коллегам: «Если вы будете любить театр по-настоящему, то он ответит вам взаимностью». Спустя столько времени убеждаюсь в истинности этих слов.

В моей судьбе Олег Петрович сыграл важную роль. Я была в Америке и не могла принять решения – то ли остаться там и отказаться от театральной карьеры, то ли вернуться домой, в родной Восточно-Казахстанский областной драмтеатр. Я позвонила ему и поделилась своими сомнениями. На что он, помню, ответил: «Какая Америка? Надо ехать в Барнаул, получать высшее театральное образование и служить родным подмосткам!». Так я и поступила, ни о чём сегодня не жалею.

…В одном из последних интервью Олег Маципуло признался, что ему было комфортно в этом городе и в этом театре. Во многом благодаря тому, что он искренне верил – мы сами создаём окружающий нас мир, реальность. И он сделал всё возможное, чтобы этот мир был особенным, жизненным, удивительным и гармоничным.

Олег Петрович не ушёл, он растворился в каждом из нас, оставив яркий неземной отблеск.

Дарья Шавлева