Быть в потоке

С 11 сентября начинающие предприниматели ВКО смогут подать заявки на получение грантов для реализации бизнес-идей на портале Business.enbek.kz.

Это уже третий поток для тех, кто начинает своё дело, максимальный размер гранта составляет 400 МРП, или 1 380 000 тенге, и получить его можно на безвозмездной основе только один раз. По информации акимата Восточно-Казахстанской области, целевое назначение этой меры государственной поддержки – запуск и развитие нового бизнеса.

Для подачи заявки необходимо:

* зарегистрироваться на Портале;

* пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

* скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на Портал;

* заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более трёх лет.

Для обеспечения прозрачности процедур, снижения человеческого фактора, удобства заявителей весь процесс предоставления грантов переведён в электронный формат. Приём заявок на получение гранта осуществляется через единое окно.

В акимате напоминают, что гранты нельзя получить на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Решение о предоставлении гранта принимается комиссионно, после презентации проектов и на основе чётких критериев оценки их детальной проработанности.

Дарья Штейн