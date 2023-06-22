Быть полезным людям и Родине

Гульмира Шарыпова на государственной службе уже 18 лет. Все эти годы она старается добросовестно и чётко выполнять возложенные на неё обязанности, чтобы служить народу, быть полезной людям.

Свою карьеру она начала в 2005 году в Шемонаихинском районном суде ведущим специалистом. С 2007 по 2017 годы работала в Управлении Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры по Восточно-Казахстанской области.

С середины 2018 года, пройдя конкурс для госслужащих, устроилась на работу в РГУ «Департамент Комитета фармации МЗ РК по ВКО». В последующем ведомство несколько раз реорганизовывали. В настоящее время – это Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по ВКО.

– За годы работы в Департаменте, включая периоды его реформирования, я трудилась юристом, специалистом по организации кадровой службы, специалистом в отделе фармацевтического контроля. Сейчас работаю в отделе контроля медицинской деятельности, – говорит Гульмира Шарыпова. – Работа очень ответственная. Детально рассматриваю каждое обращение физических и юридических лиц, ведь, идя к нам, граждане, в первую очередь, выражают доверие и ищут защиту. Мы же, в рамках своих компетенций, стараемся сделать всё, чтобы безупречно выполнить возложенные на нас обязанности.

Вспоминая прошлое, Гульмира признаётся, что после окончания школы в Усть-Каменогорске планировала поступать в медуниверситет в Семее. Однако получилось иначе: она окончила юридический колледж в Алматы, а затем – Центрально-Азиатский университет по специальности «юриспруденция». О том, что так вышло, не жалеет, ведь её работа направлена на благо народа.

– Считаю, что каждый государственный служащий, приняв присягу, несёт большую ответственность перед гражданами. И о своём долге нельзя забывать, – отмечает Гульмира Шарыпова. – Да, работа непростая, порой отнимает много сил, но я всегда стараюсь уделить время самой главной ценности в жизни каждого человека – своей семье: заботливому супругу, замечательному сыну и родителям. Друзья у меня со школьной поры, сейчас общаемся уже семьями, дружат наши дети.

На вопрос, что бы вы сказали тем, кто делает первые шаги на госслужбе, Гульмира Шарыпова ответила: «В какой бы сфере госслужбы человек не трудился, это хороший жизненный опыт и обретение навыков грамотного специалиста. На государственной службе не так легко, как иной раз кажется молодым. Не каждый способен стать настоящим государственным служащим. Если у человека есть целеустремлённость, ответственность, желание служить людям и Родине, то достижения и успех гарантированы!».

Алия Сейсенбаева