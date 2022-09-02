Быть офицером – образ жизни

На страницах «Рудного Алтая» нередко появляются материалы о наших земляках, совершивших героические поступки и спасших человеческие жизни. Старший лейтенант Ильяс Хамит – один из тех, кто всегда готов в нужный момент прийти на помощь.

В настоящее время Ильяс проходит военную службу на должности начальника пограничного отделения «Терсайрык» Пограничного управления по Зайсанскому району. Стражем казахстанской границы он стал неслучайно. Уроженец села Егиндыбулак Северо-Казахстанской области с детства мечтал об этом.

– Сколько помню себя, я всегда хотел носить военную форму, быть офицером. Поступление в Академию Пограничной службы КНБ РК – первое важное событие на этом пути. Стать курсантом этого учебного заведения было невероятно трудно, но я прошёл все испытания и хорошо сдал вступительные экзамены. Когда меня зачислили в академию, радости не было предела, – поделился Ильяс Хамит.

Он признаётся, что за время обучения в академии стал более рассудительным, сдержанным, ответственным за свои поступки – одним словом, повзрослел.

– В стенах вуза по-настоящему понял, что офицер – это образ жизни, который ко многому обязывает, и в первую очередь – думать не о себе, а о своей стране, своих товарищах по оружию и выполнении поставленной задачи, – сказал офицер.

После окончания академии молодого лейтенанта направили для прохождения дальнейшей службы на восток страны – в старейшее Пограничное управление по Зайсанскому району. Первыми подразделениями, где он проходил службу на должности заместителя начальника, были пограничные отделения «Кузеунь» и «Коктекше».

Офицерские будни в подразделении для Ильяса Хамита начались с изучения организации служебно-боевой деятельности, руководящих документов, положений и инструкций. Также занимался самоподготовкой, проводил беседы с личным составом. Свободное время уделял спорту: бегал, подтягивался, играл в футбол, баскетбол. Но главное – он надёжно защищал рубежи вверенного ему участка государственной границы.

Те, кто прослужил с ним бок о бок не один год, заслуженно ценили его за честность, целеустремлённость, справедливость, добрую и искреннюю заботу о подчинённых. Коллектив Ильяса Хамита отличался сплочённостью и особой дружбой.

Во время несения службы в пограничном подразделении «Коктекше» Ильяс Хамит спас одного из своих бойцов. Случай произошёл в мае прошлого года. При возвращении из пограничного наряда «Дозор» необходимо было пересечь реку Шаган-Оба, расположенную примерно в 300 метрах от заставы.

Течение горного весеннего потока было быстрым, бурным, и тогда старший лейтенант принял решение пройти брод первым. За ним последовал рядовой срочной службы Вячеслав Худяков. Однако лошадь молодого бойца оступилась и упала вместе с всадником в воду. Ильяс, заметив, что рядовой не может выбраться и уже начал тонуть, не задумываясь бросился на помощь и вытащил тонущего Вячеслава из воды.

Стоит отметить, что этот случай стал основанием для возведения ирригационного сооружения. На этом месте силами личного состава под руководством И. Хамита был построен мост длиной десять метров и шириной 1,5 метра. Теперь пограничному наряду ничего не угрожает, можно спокойно передвигаться через реку по мосту.

За проявленные отвагу и мужество пограничника наградили грамотой от имени руководства Департамента Пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области. Хотя лучшей наградой он по-прежнему считает то, что спас человеческую жизнь.

Гульжан Естаева

Фото из архива И. Хамита

Зайсанский район