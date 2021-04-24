Быть на пике инноваций

«Педагог – это не профессия, а образ жизни», – такого мнения придерживается учитель истории средней школы № 18 Усть-Каменогорска Светлана Варакина.

Ни для кого не секрет, что во все времена профессия учителя считалась важной и благородной. Изменилась ли роль педагога в XXI веке? И какие требования предъявляются к нему в эпоху инновационных технологий? Своими мыслями об этом поделилась героиня нашего повествования.

О Светлане Варакиной можно сказать словами известной поговорки, немного видоизменив её: где учился – там и пригодился. Ведь, окончив школу и получив высшее образование, она вновь вернулась в неё, только уже в роли педагога.

– Почему я стала историком? – задалась вопросом Светлана Николаевна. – Когда училась в седьмом классе, к нам пришла учительница истории. Именно она и привила мне любовь к этому предмету и, наверное, в последующем повлияла на выбор профессионального пути.

К слову, о профессиональном пути… Он берёт начало с 1993 года. Именно в то время, когда строилась независимая Республика Казахстан. Весомый вклад в её становление внесла и Светлана Варакина, ведь она, как педагог, помогала детям не просто получить образование, но и стать достойными гражданами своей страны.

С первого урока прошло ни много ни мало… 28 лет. За это время Светлана Варакина рассказала ребятам не об одном историческом событии, попробовала себя в роли классного руководителя, работала завучем по учебной работе. Сейчас она занимает должность директора школы и на её плечах лежит ответственность за весь учебно-воспитательный процесс. Подготовка документации, организация подвоза детей в школу и другие вопросы, связанные с хозяйственно-бытовой сферой, также входят в круг обязанностей руководителя. Забот у неё немало, но она всегда находит время для усовершенствования как своих педагогических навыков, так и повышения уровня квалификации всего коллектива.

– Педагог должен быть профессионалом своего дела, – поделилась Светлана Николаевна, – постоянно совершенствоваться, особенно в наше время, быть на пике инноваций, чтобы успевать за детьми. Актуальность этого проявилась в условиях дистанционного обучения. Владеть всеми информационными технологиями, не бояться ошибаться, советоваться с детьми. Тогда ребёнок будет чувствовать себя полноправным участником учебного процесса и ему будет интересно.

Директор давно стала примером для подражания и для детей, и для педагогов. Причём не только как профессионал своего дела, но и как человек. Её оптимизм и вера в успех общего дела заряжает энергией и помогает постигать новые вершины. Светлана Николаевна всегда протянет руку помощи в трудной ситуации, даст совет. Был случай, когда молодой учитель, столкнувшись с первыми трудностями, хотела оставить профессию. Беседа с опытным наставником помогла избежать ошибки.

– Светлана Николаевна посвятила себя педагогической работе без остатка, – отметила учитель физической культуры средней школы № 18 Светлана Акунаева. – Пользуется непревзойдённым уважением и авторитетом учителей, учеников и их родителей. Не остаётся в стороне от чужой беды. Всегда понимает и поможет в трудную минуту. Она направляет, вдохновляет, мотивирует весь педагогический коллектив на самосовершенствование и личностный профессиональный рост, достижение поставленных целей. Для нас, педагогов, Светлана Николаевна – не только пример, но ещё и удивительный человек, которым мы восхищаемся.

Героиня повествования лишь скромно улыбается и отвечает, что трудности на пути ей помогает преодолевать кредо: «Если не получилось сегодня, получится завтра. Не нужно отчаиваться».

Возможно, в этой, казалось бы, обычной, но в то же время с глубоким смыслом фразе и есть секрет успеха талантливого педагога, успешного директора и по совместительству прекрасной мамы двоих сыновей Светланы Варакиной.

Александра Исаева

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