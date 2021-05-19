Будьте здоровы и красивы

Неоднократно в Посланиях народу Казахстана Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев уделял особое внимание развитию массового спорта и здорового образа жизни, как одного из факторов конкурентоспособности нации.

В этом отношении в многогранном документе «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» говорится, что люди в возрасте от 17 до 30 лет – это особая категория граждан, на которую делается ставка не только в будущем, но и настоящем. И от того, насколько заложены в человеке с детства основы активного образа жизни, зависит очень многое.

Так считает и сертифицированный инструктор по пилатесу, йоге и другим оздоровительным техникам Тамара Донгаузер.

– В юности молодым людям нужно успеть получить образование, профессиональные навыки, решить вопрос с жильём, создать семью, заложить основы всей своей последующей жизни, принять важные судьбоносные решения, – утверждает Тамара. – Если при этом ребята будут здоровы и полны энергии, без вредных привычек, то всё задуманное осуществится намного проще.

Тамара родилась в простой крестьянской семье в селе Большая Буконь Кокпектинского района. Её родители – мама Вера Михайловна и отец Александр Максимович – всю жизнь были обычными сельскими тружениками, и с малых лет приучили Тамару к труду, ответственности и стойкости.

– Как это принято в семьях, проживающих в сельской местности, у нас всегда было много тяжёлой физической работы, – говорит Тамара. – И на огороде хлопотали, и скотину выращивали. Это отличная закалка! При этом никогда не жаловалась, потому что независимо от возраста, человек, живущий на земле, должен особенно следить за своим здоровьем, чтобы избегать травм и переутомления.

К сожалению, самой Тамаре это не удалось… Если школьные годы и период освоения азов рабочей специальности пролетели незаметно, то момент, когда она оказалась практически обездвижена из-за проблем с позвоночником, остался в памяти навсегда.

– Я стала выполнять специальные упражнения, которые позволили избежать операции, потому что сама себя восстановила с их помощью, а ещё я осознала свою миссию – нести эти ценнейшие знания людям, – вспоминает наша героиня. – В мою жизнь пришёл наставник, который научил меня не только оздоровительным техникам, но и жить по-новому, на все сто процентов! Ведь важен не только образ жизни, но и образ мышления. Здоровье не приходит само по себе, нужно культивировать здоровые привычки, быть оптимистом.

Позже спорт стал не только хобби, но и основным средством заработка. Тамара с помощью пилатеса и йоги стала буквально поднимать на ноги людей, имеющих тяжёлые травмы, даже застаревшие. Например, одна знакомая из-за сломанной шейки бедра перестала ходить, полноценно двигаться. На сегодняшний день её «пациентке» уже удалось достичь немалого прогресса! Женщина постепенно возвращается к нормальной жизни, обслуживает себя, а главное – полна надежд.

В течение пяти лет Тамара стала настоящим профессионалом. Она проводит тренировки не только в родном селе, но и в Усть-Каменогорске. На них всегда интересно, продуктивно, необычно.

Сегодня Тамара – сертифицированный инструктор по пилатесу в известном фитнес-клубе областного центра. Она постоянно совершенствуется, проходит курсы повышения квалификации по направлению «инструктор групповых программ». Специализация Тамары – стретчинг, релаксация, развитие гибкости и растяжки, улучшение осанки, укрепление мышечного корсета, составление тренировочных программ с учётом индивидуальных особенностей, уменьшение объёмов жировой массы и наращивание объёмов мышечной массы, а также консультации по здоровому питанию.

Девиз моей собеседницы: «Чтобы достичь цели – нужно прежде всего к ней идти. Ничего не может измениться для тех, кто сам не меняется. Займитесь спортом и будьте здоровы и красивы!».

Ева Ким

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