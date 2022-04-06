Будь наЧЕКу при покупке

Восточноказахстанцы могут получить денежное вознаграждение за сообщение о нарушении налогового законодательства.

Акцию «Гражданский контроль – Требуй чек» органы государственных доходов проводят не впервые. Ранее участникам из числа сознательных граждан выдавали ценные призы. Теперь же акция проводится в новом формате.

– Суть акции в том, что покупатели, столкнувшиеся с невыдачей продавцом фискальных чеков или получившие отказ в приёме платежа картой, могут обратиться с жалобой в органы государственных доходов и получить за это вознаграждение, – отметил заместитель руководителя Департамента государственных доходов по ВКО Ерик Татубаев.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо зафиксировать факт нарушения на видео и отправить обращение через приложение Wipon Cashback с указанием адреса и названия торговой точки. Если информация подтвердится, на баланс перечислят 1000 тенге.

Напомним, применение контрольно-кассовых машин обязательно для магазинов и лиц, которые производят денежные расчёты при приобретении товаров, работ и услуг. Выдача чека – одно из основных требований. Чек должен содержать информацию о наименовании налогоплательщика, его ИИН, заводской и регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе, порядковый номер чека, дату и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг, цену товара за единицу, фискальный признак, наименование товара, общую сумму продажи. При необходимости чек может содержать дополнительные данные.

– Невыдача чека способствует занижению фактического дохода субъекта, что влияет на полноту поступления налогов в бюджет. Поэтому при покупке товаров или получении услуг обязательно требуйте фискальный чек, – отметил Ерик Татубаев.

Представитель ведомства также напомнил, чек – это первичный учётный документ, подтверждающий факт осуществления денежного расчёта между продавцом и покупателем. Он является гарантией защиты прав потребителя в случае приобретения некачественного товара, а также того, что определённая часть уплаченной суммы поступит в бюджет в виде налога.

Своевременная и в полном объёме уплаченная сумма налога влияет на размеры пенсий, стипендий, пособий, а также заработной платы медицинских работников, учителей, военнослужащих, работников бюджетных организаций.

Внедрение такой системы в Казахстане позволяет значительно снизить теневой оборот, а также защитить права всех граждан.

Дарья Антон

Фото из открытых источников