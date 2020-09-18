Боремся за жизнь каждого пациента 

В Восточном Казахстане во время чрезвычайного положения и карантинных ограничений онкологические больные получали весь необходимый объём лечения.

В этот непростой для всех период в особенном внимании нуждались пациенты ВКО многопрофильного центра онкологии и хирургии.

Да, пандемия внесла свои коррективы в работу лечебных учреждений области, многие из них были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19. Однако согласно постановлению Правительства РК пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии медпомощь оказывается в полном объёме.

– Рак не уходит на карантин, – комментирует директор онкоцентра Гульмира Сагидуллина. – Наши пациенты нуждаются в лечении здесь и сейчас, поэтому мы ни на день не прекращали свою работу. Все больные, состоящие на учёте в онкоцентре, получали лечение своевременно. Проводились оперативные вмешательства, химиотерапия, лучевая терапия. То есть соблюдался комплексный подход.

Главной задачей медиков было не прерывать лечение больных. Единственное, что пришлось изменить в работе онкоцентра, – меры защиты пациентов от коронавируса.

– Как и все медицинские учреждения, мы приняли самые серьёзные противоэпидемиологические меры с первого дня действия режима чрезвычайного положения, – рассказывает Гульмира Габдулловна. – Помимо стандартных, таких как бесконтактное измерение температуры и обработка рук антисептическими средствами, был полностью ограничен доступ в медучреждение, чтобы минимизировать контакты пациентов – здесь находились лишь пациенты и медработники. На период карантина были запрещены любые посещения, пакеты с передачами обязательно обрабатывались. Ведь у онкобольных, особенно тех, кто перенёс химиотерапию, лучевую терапию, крайне ослабленный иммунитет.

Незадолго до карантина онкоцентр обеспечил амбулаторных больных полным набором необходимых лекарственных препаратов. Кстати, карантинные ограничения смягчились, а систему адресного обеспечения пациентов медикаментами здесь решили сохранить. Теперь пациентам не надо ехать в областной центр – все необходимые лекарства получают районные онкологи и уже на месте распределяют больным по списку.

Сегодня в Усть-Каменогорске для выдачи препаратов амбулаторным больным отведено отдельное помещение, куда они приходят за лекарствами в определённый день и назначенное время.

Когда был объявлен режим ЧП, всех, кто получал химио— и лучевую терапию в дневном стационаре, перевели в круглосуточный. К слову, таким пациентам не положено питание, но руководство онкоцентра изыскало дополнительные средства для обеспечения больных завтраками и горячими обедами.

– К счастью, нас поддерживают спонсоры, – говорит директор онкоцентра. – Молокоперерабатывающее предприятие дважды в неделю привозит несколько наименований кисломолочной продукции. Для усиления питания пациентов мы ввели дополнительный ужин.

В настоящее время возобновил свою работу дневной стационар, но с разделением на потоки. Это делается для того, чтобы максимально защитить людей от инфекции.

Что показательно, за период пандемии COVID-19 не заразился ни один сотрудник онкоцентра. А вот среди пациентов было зарегистрировано 13 случаев заражения КВИ, но, к счастью, ни одного летального исхода. Этим пациентам на период вирусной инфекции лечение было отменено, чтобы не отягощать их и без того ослабленную иммунную систему.

В период карантина не останавливали свою работу выездные паллиативные бригады, созданные специально для оказания помощи онкобольным в терминальной стадии.

Бригады сформированы в Усть-Каменогорске, Риддере, Шемонаихинском и Глубоковском районах, где наиболее высокие показатели заболеваемости и смертности от рака. Паллиативными бригадами сделано более четырёх тысяч выездов к больным с последней стадией онкозаболевания.

В настоящее время в районы и города области выезжают группы мониторинга и оценки в составе сотрудников специализированного диагностического отделения, отдела медицинской статистики, врача-онколога-куратора района, замдиректора по стратегическим вопросам, главного онколога Усть-Каменогорска.

Специалисты онкоцентра не только оказывают консультативно-методическую помощь в правильном оформлении медицинских электронных карт пациентов в единой информационной системе и организации работы смотровых кабинетов, но и проводят приём населения.

– Сельчанам теперь не нужно ехать в областной центр – их на месте осматривают специалисты, онкохирурги, дают рекомендации по дальнейшей диагностике и алгоритму действий для ускоренной помощи в онкоцентре, – поясняет Гульмира Сагидуллина.

У центра налажена связь с онкологами по всей области. В каждом районном центре у врача есть возможность вести онлайн-прием. Конечно, один онколог не вправе поставить диагноз. Для этого собирается группа специалистов – психолог, хирург, химиотерапевт, лучевой терапевт. Команда выставляет диагноз, определяет маршрут пациента, этапы лечения.

– Раньше человеку давали направление в онкоцентр, откуда его отправляли на обследования, потом снова он должен был попасть на приём к областному онкологу. Теперь по стандарту оказания онкопомощи с момента определения диагноза до начала лечения должно пройти не более 31 дня, – говорит руководитель онкоцентра.

Она также напоминает о важности своевременного прохождения скрининга.

– Если организм посылает какие-то сигналы: колет, болит, тошнит, худеете – идите в больницу. Зачастую люди тянут с визитом к врачу, а когда приходят – уже последняя стадия. Ответственность за это должна быть солидарная – как врача, так и пациента, – отмечает медик.

Ощутимую помощь онкологам приносят скрининговые обследования, благодаря которым резко возросла выявляемость пациентов с ранней стадией онкозаболеваний. В рамках скрининга проводятся обследования на рак шейки матки, рак молочной железы, прямой кишки.

Стоит отметить, что областной многопрофильный центр онкологии и хирургии оснащён новейшим диагностическим оборудованием, которое соответствует современным международным стандартам.

– Мы активно осваиваем и внедряем новые технологии диагностики онкологических заболеваний, – продолжает Гульмира Габдулловна. – Постоянно проходит обмен опытом с коллегами из других регионов и стран. Для практикующих докторов это большое подспорье. Кроме того, оборудование нашего онкоцентра позволяет применять передовые методы диагностики. В случае возникновения спорных моментов в постановке диагноза мы всегда советуемся с коллегами из НИИ онкологии и радиологии г. Алматы. Партнерские отношения налажены и с Израилем. Семеро наших сотрудников прошли стажировку в израильских клиниках, до этого было обучение в Манчестере (Великобритания), в Италии.

Стажировку медики проходили группами. Например, по проблеме молочной железы в Манчестере обучались хирург, патоморфолог (специалист, который выносит гистологическое заключение), лучевой терапевт, химиотерапевт, операционная сестра, инженер по оборудованию. Что важно – эта бригада сейчас работает в том же составе и по одной системе.

– От зарубежных коллег мы переняли понятие «клиентский сервис», – делится директор медучреждения. – Ведь почему люди едут за медицинской помощью, к примеру, в Корею или Германию? Просто там отношение к каждому пациенту такое, будто он VIP-персона. Такому же подходу мы сейчас обучаем наш медперсонал. Когда пациент чувствует неподдельное участие и сопереживание со стороны врачей и медсестёр – ему уже становится легче.

Бахыт Сарсембаева