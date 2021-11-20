Сайт виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков» совместно создадут Восточно-Казахстанский и Алтайский государственный университеты.

Работу интернет-ресурса планируется начать в конце этого года. В целом, там будет размещено несколько десятков различных экспонатов из музеев Казахстана, России, Монголии и Китая. Это наиболее значимые достижения и памятники материальной и художественной культуры тюркской цивилизации. Для посетителей сайта экспонаты будут представлены в 3D-формате.

Детали работы интернет-ресурса в ходе встречи обсудили руководство Amanzholov University и представители Алтайского государственного университета.

– Мы совместно с Алтайским государственным университетом запустим сайт виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков», где коллекцию пополнят экспонаты из фонда Музея археологии и культурного наследия Алтая ВКУ им. С. Аманжолова. Наметили и новые этапы плана работ на будущий год, – сообщил ректор вуза Мухтар Толеген.

Напомним, Музей археологии и культурного наследия Алтая был открыт на базе университета в 2018 году. В нём хранятся артефакты из Береля и Ак-Баура.

– По всей стране реализуется программа Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру». В нашем университете по этой программе осуществляются научные проекты именно по археологии. Кроме того, нас поддерживает аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, – отметил Мухтар Толеген. – Создаются все необходимые условия для подготовки кадров по истории, археологии, цифровой гуманитаристике.

По словам директора музея археологии и этнографии Алтайского государственного университета Ярослава Фролова, в дальнейшем будут созданы 360-градусные виртуальные туры.

– До конца текущего года запустим в работу сайт «Большой Алтай – прародина тюрков», в котором представим экспонаты по тюркской тематике из музеев различных государств и регионов, – говорит Ярослав Фролов. – Возможно, сделаем проект, где можно будет увидеть экспозиции музеев по технологии виртуальных туров в формате 360 градусов. Любой посетитель сайта сможет «подойти» к витрине и рассмотреть любой экспонат.

Вместе с тем стоит рассказать и о нынешних достижениях научных сотрудников НИЦ «Алтайтану» Восточно-Казахстанского университета. Совместно с ВК региональным центром новых технологий в образовании они создали два уникальных 3D-альбома. Чтобы насладиться просмотром виртуальных объектов, нужно скачать мобильное приложение и затем отсканировать QR-код. Так иллюстрации в альбоме смогут мгновенно ожить.

– Это выход в новую реальность – то, что мы не ожидаем от обычной книги. В первое издание альбома вошла информация о десяти самых многочисленных этносах, проживающих в Восточно-Казахстанской области. В объёмной 3D-модели можно увидеть их костюмы, в прикреплённых роликах – народные танцы, а ещё совершить виртуальную экскурсию по традиционным жилищам, – сказала кандидат социологических наук, главный научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» Элеонора Столярова.

Второе 3D-издание включило в себя архитектурные объекты региона, реконструированные и построенные за годы независимости. Благодаря уникальному альбому у каждого есть возможность виртуально побывать в любом уголке области.

Кроме того, эти издания могут быть использованы в школьной программе для изучения истории края или стать хорошим памятным сувениром для гостей, прибывших в ВКО.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова